Весной этого года ЦБ РФ перешел к активной фазе цикла снижения ключевой ставки с целью поддержать национальную экономику в кризисный период, спровоцированный пандемией covid-19. Стимулирующие меры напрашивались сами собой, аналогичным образом поступили и Центробанки других стран. С апреля по июль ключевая ставка ЦБ РФ была снижена с 6,25% до 4,25% годовых, но с тех пор остается неизменной. Регулятор признает, что на долгосрочном горизонте дезинфляционные факторы в экономике все еще преобладают над проинфляционными, поэтому он продолжает рассматривать целесообразность дальнейшего понижения ключевой ставки на каждом заседании. А по факту, ослабление рубля и резкое ускорение потребительской инфляции во II полугодии пока не позволяют снижать ставку.

Принимая решение 18 декабря 2020 года на последнем в этом году заседании, регулятор будет принимать во внимание ситуацию с российской валютой, наличие рисков для отечественной экономики из-за продолжающейся пандемии коронавируса, необходимость продолжать фискальное и монетарное стимулирование, уровень инфляции. По моему мнению, все факторы указывают на то, что ставка останется неизменной на уровне 4,25% годовых, но Банк России по-прежнему останется верен мягкой монетарной политике.

Регулятор уже многократно давал понять, что 2021 пройдёт под знаком мягкой монетарной политики, тогда как в 2022 году ЦБ предполагает перейти к нейтральной. Тем не менее я считаю, что пространство для снижения ключевой ставки весьма ограничено. Думаю, Банк России предпочел бы избежать ситуации, когда реальные ставки станут нулевыми или даже отрицательными на постоянной основе. Уровень инфляции в настоящее время поднялся высоко настолько, что и текущий показатель ключевой ставки в 4,25% вызывает сомнения. В первой половине 2021 года регулятор, на мой взгляд, может снизить ставку на 25 б.п. до 4% годовых, но не более.