Весь вчерашний день прошел под знаком ожидания итогов заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США и последующей пресс-конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла. При этом чего конкретно ждали никто сказать не мог поскольку в принципе заранее всем было понятно, что должен сказать Пауэлл и чего он точно не скажет. По факту речь Председателя ФРС не привнесла ничего нового в умы инвесторов. Одно это уже всех обрадовало. Никаких неприятных сюрпризов со стороны ФРС в ближайшее время ожидать не стоит и поэтому давайте этому радоваться. Поэтому рынок отреагировал на все это «действо» абсолютно спокойно и можно сказать – безмятежно. При этом хорошая привычка последних дней – ни дня без рекорда! — не была забыта и индекс NASDAQ вновь обновил свои исторические «хаи» — и абсолютный, и п закрытию рынка.

А вот индексу S@P 500 сделать это не удалось, хотя по ходу торгов индекс не дотянул до своих исторических максимумов всего лишь 1 пункт, то есть каких-то несчастных 0,03%!

Хуже всех дела шли в индексе Dow Jones (DJIA-30), который закрылся в небольшом минусе. В красную зону его утянули такие промышленные компании – тяжеловесы как Boeing (BA, —1,58%), Caterpillar (CAT, —1,23%) и Honeywell (HON, —1,80%).

Однако хуже всех среди компаний, входящих в индекс Dow Jones, шли дела у крупнейшей американской сети аптек Walgreens Boots Alliance (WBA, —2,15%). Акции этой компании уже несколько дней находятся под давлением после того как компания Amazon (AMZN, +2,40%) объявила, что она хочет усилить свое присутствие на рынке лекарственных препаратов и кардинально расширить сеть их он-лайн доставки. Это безусловно сильный удар по бизнесу офф-лайн аптек. Правда и сама Walgreens не сидит сложа руки и в ответ на действия Amazon WBA подписало вчера долгосрочное соглашение с телекоммуникационным гигантом Verizon Communications (VZ, —1,06%), которое предполагает многолетнее стратегическое партнерство, в рамках которого Verizon развернет свою сеть как услугу (NaaS), что позволит повысить качество обслуживания клиентов в более чем 9000 торговых точек Walgreens и Duane Reade по всей территории США. Исходя из этого можно предположить, что падение котировок акций Walgreens в течение последней недели должно прекратиться, а дальнейшие перспективы крупнейшей американской аптечной сети очень даже неплохие.

По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 16 декабря было заключено чуть более 1 миллиона сделок с акциями 1379 эмитентов на общую сумму почти 1,2 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

После вчерашней пресс-конференции Джерома Пауэлла у участников рынка до Нового года остается последний стимул, на который стоит опираться и надеяться. Это принятие законодателями антиковидной Программы стимулирования экономики на сумму более 900 млрд. долларов. Пока законодатели уверенно заявляют, что согласование этой Программы произойдет «если не сегодня, то завтра». Именно этим и живет сейчас рынок – в ожидании новой порции больших денег. А поскольку Джозеф Пауэлл ничего плохого не сказал, то фактор ожидания денег стал превалирующим. Все рынки – и фондовые, и товарные – растут. Происходит это на фоне значительного ослабления доллара к основным валютам. Поэтому участники рынка скорее всего сегодня «плюнут» на выходящие важные мкроэкономические данные по новым заявкам на пособие по безработице, которые по-прежнему не вызывают у аналитиков большого оптимизма, и будут «питаться» исключительно новостями о переговорах демократов и республиканцев по поводу утверждения Программы стимулирования. Это одновременно и хорошо и плохо. Хорошо, поскольку шансы увидеть эту Программу утвержденной и согласованной действительно вполне реальны. Но, с другой стороны, если там что-то пойдет не так, то нас ждет жуткое разочарование и тогда может не помочь даже запасной парашют. Все же будем надеяться, что все пройдет по благоприятному сценарию. По крайней мере сегодня у нас есть все шансы увидеть нормальный спокойный рост в пределах 1%, основанный на ожидании «больших денег». Это, собственно, главный фактор роста на данный момент.