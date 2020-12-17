"Полиметалл" выглядит слабо
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Полиметалла (+3,48%), котировки Петропавловска (+2,77%) и Полюса (+2,34%). В лидерах снижения после дивидендной отсечки были акции Юнипро (-1,87%) и гдр X5 Retail Group (-2,17%).
Золотодобытчики в четверг были в лидерах роста на фоне скачка цен на драгоценный металл более чем на 1%, к 1880 долл./унц.
В частности, акции Полиметалла восстанавливаются от района ноябрьских минимумов, но с технической точки зрения по-прежнему выглядят слабо. Объемы торгов бумагами умеренные, цены пока не преодолели психологически важной отметки 1700 руб. (впрочем, как и золото 1900 долл./унц.), в связи с чем входить в акции в краткосрочном периоде пока опасно. При позитивном сценарии, однако, закрепление выше 1700 руб. может увести бумаги к 1750-1800 руб. – у данных отметок будет решаться их среднесрочная судьба. Сигналов в пользу готовности золота закрепиться выше 1900 долл. пока также не поступает, что само по себе ограничивает потенциал повышения золотодобытчиков.
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