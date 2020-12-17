Boeing предпринял беспрецедентные меры по возврату на рынок своих 737 Max. Компания-производитель впервые наняла команду собственных пилотов, которые будут работать на рейсах заказчиков в первые недели после продажи. Идея состоит в том, что Boeing наберет 160 человек, ранее работавших на самолетах их семейства, при этом имеющих 1000 часов налета и готовых инструктировать других пилотов в режиме реальной работы. Это будут одни из самых высокооплачиваемых пилотов в мире со ставкой до 200 тысяч в год. Их работа будет состоять в том, что присутствовать в кабине новых 737 Max на протяжении первых 35 дней после выхода в первый рейс. Заказчик в лице авиакомпании экономит на зарплате пилотов и получает гарантию подготовки своих людей в работе с данной моделью.

Наем команды пилотов – это вторая масштабная мера, связанная с возвращением 737 Max на рынок. Ранее Boeing запустила круглосуточную линию поддержки своих новых самолетов для всех компаний-покупателей. Без выходных специальный штаб должен будет следить за вводом в строй каждого самолета данной модификации – как ранее проданных, так и тех, кто будут поставлены в ближайшее время. Все эти решения приняты на фоне сильной поддержки со стороны авиарегуляторов. Бразилия на днях стала первой страной, где были возобновлены полеты 737 Max. Европейское агентство по контролю за безопасностью полетов планирует это сделать в январе. Американская FAA уже это сделала, выдав заключение, что 737 Max на данный момент является «одним из самых безопасных в мире», регулятор «уверен в этом на 100%».

Все эти новости сгладили негатив от сообщений, что Boeing на три года заморозит зарплаты своим сотрудникам и введет оплату премий собственными акциями. Бумаги компании на последней сессии снижались в пределах 2%, с начала недели они в минусе почти на 4%. Восходящий тренд, который начался в ноябре, к началу декабря сменился боковым движением. Бумаги торгуются близко к максимумам июня, когда они росли вслед за окончанием первой волны COVID-19. На данный момент бумаги технически перегреты. Для среднесрочных вложений в них стоит дождаться новой коррекции в диапазон $200-210 с нынешних $220-230 за штуку. Возврат к нынешним уровням может занять до полугода и принесет до 15%.



