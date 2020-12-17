Заседание ФРС США: чего ждать инвесторам?
ФРС США вчера не изменила монетарную политику. Все параметры остались прежними, объем покупки казначейских бумаг в месяц — 80 млрд долл., а ипотечных бумаг — 40 млрд долл. Ставка на месте. Фед не стал объявлять о Twist в программе QE, чего от них можно было ожидать на этом заседании.
Единственное — это усиление акцента на мягкую монетарную политику в тексте заявления, в абзаце про сроки программы количественного смягчения: FOMC убрал уточнение про несколько месяцев и сформулировал, что покупки активов будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс по показателям занятости и инфляции. Таким образом, ФРС США не дает дополнительных стимулов и привязывает монетарную политику не к целям по инфляции, а к инфляционной динамике.
Для инвесторов это не очень хороший сигнал, так как темпы роста инфляции могут быть высокими, а поле для маневра ФРС уже не оставляет.
В лучшем случае, теперь они просто сохранят монетарные меры. Рынок облигаций в США отреагировал очень осторожно. Доходность по десятилетним трежерис осталась на уровне 0,92%.
Думаю, что основные боевые действия уже скоро развернутся на этом фронте. Рост доходности выше 1% по десятке очень серьезно усложнит жизнь инвесторам на рынке акций.
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