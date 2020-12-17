Благодаря позитивному внешнему фону рубль с открытия устремился вверх, обновив четырехмесячную вершину по отношению к доллару. При этом пара EUR/RUB несет лишь символические потери благодаря росту евро на внешнем рынке.

Новый всплеск спроса на рисковые активы спровоцирован вчерашними итогами заседания ФРС. Американский регулятор вновь пообещал использовать все доступные инструменты для поддержки экономики США, утвердив продолжение выкупа долговых активов в сумму не менее $120 млрд в месяц.

Кроме того, глава ФРС заявил, что цены на акции сейчас не обязательно завышены, учитывая, насколько низкими являются процентные ставки. Это уменьшило обеспокоенность многих инвесторов переоцененностью фондового рынка, или «пузырем», который может вскоре лопнуть, приведя к огромным убыткам и новому кризису.

Большинство развивающихся валют с утра поступательно растут, чему способствует быстрое снижение доллара. Правда, некоторые представители сектора не демонстрируют устойчивого повышения, находясь в умеренном минусе.

Российский долговой рынок пытается переломить нисходящую тенденцию предыдущих шести сессий: индекс гособлигаций RGBI показывает неплохой рост, развернувшись вверх от установленного вчера месячного минимума.

Вслед за восходящим движения начала сессии рубль перешел к коррекции на фоне отката мировых рынков от сегодняшних вершин. Российская валюта по-прежнему выгляди относительно слабо из-за высоких геополитических рисков.

Нефть корректирует восходящее движение

Поначалу нефтяные цены поступательно росли, обновляя девятимесячные вершины. Однако после нашего открытия котировки стали быстро снижаться в рамках коррекции. Сейчас Brent прибавляет 0,7% около значения $51,4.

Кроме позитивной динамики мировых рынков, росту нефти, как и других сырьевых товаров, способствует быстрое снижение доллара, в очередной раз обновившего минимальные за 2,5 года уровни к корзине ключевых валют (индекс доллара).

Доллар остается крайне слабым

Американская валюта вчера отреагировала резким снижением на итоги заседания ФРС. Сегодня индекс доллара (DXY) продолжил поступательно снижаться, обновляя минимальные за 2,5 года уровни. Сейчас DXY теряет 0,6% около значения 89,8 п.

Нефтяные цены утром находились под умеренным давлением негативных данных Американского института нефти, показавшего неожиданный рост запасов нефти. Однако после нашего открытия котировки устремились вверх благодаря всплеску оптимизма на мировых рынках.

Европейская валюта в четверг продолжила развивать восходящее движение. Пара EUR/USD демонстрирует устойчивый рост, периодически обновляя 2,5-летние вершины. Сейчас она находится около отметки 1,225, прибавляя 0,4%.