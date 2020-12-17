В среду генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал антимонопольный иск против Google (Alphabet Inc.) В его основе лежит смелое заявление: Google вступил в сговор с основным конкурентом, Facebook Inc., для манипулирования аукционами онлайн-рекламы. Глобально в этой сфере доминируют именно эти две компании.

В иске Техаса говорится, что «любое сотрудничество между двумя конкурентами такого масштаба должно вызывать сильную обеспокоенность в вопросе соблюдения антимонопольного законодательства». Google оспорил обвинение, а Facebook отказался от комментариев.

Очевидно, что, если претензии подтвердятся, это может повлечь за собой серьезную ответственность со стороны антимонопольных органов.

Жалоба связана с автоматизированной рекламной технологией, которая направляет цифровую рекламу на интернет-аукцион. Он разработан для увеличения сборов, которые веб-ресурсы, например новостные агентства, могут получить за размещение рекламы. Чем больше заявок поступает из самого широкого спектра источников, тем выше цена.

Google обвиняют в создании программы, которая давала соцсети Facebook преимущества на рекламных аукционах. Благодаря предполагаемой сделке, Google могла завышать стоимость рекламы для других своих клиентов.

Пока рано судить о перспективах судебного процесса. Если детали обвинения окажутся неубедительными, соглашение, о котором идет речь в иске, могут представить как сделку по сотрудничеству двух интернет-гигантов, в которой Facebook получает от Google сервисы, которые необходимы для функционирования рекламной платформы.

Весьма вероятно, что в ходе разбирательства будет подтверждена позиция Google, компания сообщила, что Facebook не получает никаких специальных данных в ходе аукционов.

Котировки обеих компаний реагируют высокой волатильностью, т.к. девять штатов присоединились к иску Техаса в среду. Продажа рекламы Google составляет более 80% доходов Alphabet. В последнем финансовом отчете Alphabet указывается, что квартальной доход от цифровой рекламы более $37 млрд. Локально бумаги будут оставаться под давлением, но не смотря на это в среднесрочной перспективе целью котировок Google (GOOG) станет достижение $1925 за акцию, а Facebook (FB) – $300 за акцию.