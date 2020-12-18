Сегодня российский фондовый рынок может начать торговый день умеренным снижением основных индексов.

Накануне ключевые фондовые индексы США завершили торги ростом. S&P 500 и NASDAQ обновили исторические максимумы на общем позитиве относительно стимулов. По итогам сессии Dow Jones Industrial Average вырос на 0,49%, до отметки в 30303,4 п., а S&P 500 — на 0,58%, до 3722,5 п. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,66% и закрылся на отметке 12752,1 п.

Торги в Европе вчера проходили также в целом позитивно, за исключением Великобритании. В итоге германский DAX вырос за день 0,75%, уйдя на новый максимум 13667,25 п., британский индекс FTSE100 снизился на 0,3%, до 6551,06 пункта, французский CAC40 прибавил скромные 0,03% и остановился на значении 5549,46 п.

Нефть, золото и цветные металлы продолжили рост, поддержав акции отраслевых эмитентов. Стоимость нефти закрепилась выше $51 за баррель, вернувшись к значениям марта накануне большого обвала. Золото прибавило более 1%, едва не пройдя уровень $1900 за унцию.

Однако внешний фон с утра, похоже, говорит о том, что настроения на рынках меняются, и сегодня уже нет вчерашней эйфории. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно смотрят вниз. Австралийский S&P/ASX 200 завершил сессию в минусе на 1,2%. К 8:30 мск Hang Seng в Гонконге теряет 1,05%, китайский CSI 300 опускается на 0,61%, а японский Nikkei 225 снижается на 0,21%. В чисто символическом плюсе на 0,06% остается корейский KOSPI.

Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,26%. Нефть и золото после вчерашнего роста также отыгрывают назад: январский фьючерс на Brent теряет 0,52%, до уровня $51,23 за баррель, а фьючерс на золото снижается на 0,15%, до $1884,3 за тройскую унцию. Рубль также слегка сдает отвоеванные ранее позиции, опускаясь на 0,36%, до 73,1540 за доллар.

По итогам вчерашних торгов Индекс МосБиржи вырос на 0,39%, до 3282,67 п. Индекс РТС поднялся на 1,37% и зафиксировал значение 1434,65 п. Среди ликвидных бумаг основную сессию наибольшим ростом отметили «Газпром» (+3,69%), Polymetal (+3,68%) и «Полюс» (+3,59%). В аутсайдеры к концу дня вышли «Русал» (−6,24%), «Юнипро» (−4,22%) и X5 Retail Group (−3,05%).



