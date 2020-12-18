Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. Продажам в национальной валюте будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 51,2 доллара за баррель. Также давление на нее окажет снижение валют развивающихся стран. На таком фоне рубль перейдет к ослаблению, в результате чего пара доллар/рубль сможет отыграть большую часть потерь предыдущего дня и подняться выше 73 рублей. В дальнейшем преобладание продаж в рубле может сохраниться, что позволит американской валюте вновь закрепиться в диапазоне 73-75 рубля. Под конец дня, в случае улучшения внешней конъюнктуры, рубль скомпенсирует часть потерь. При этом в ближайшие сессии, на наш взгляд, доллар продолжит движение в коридоре 73-75 рублей.

Напомним, что в четверг рубль укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 0,7%, отступив в район 72,8 рубля, евро потерял символические 0,03%, закончи в день чуть ниже 89,4 рубля.



