На ход торгов может повлиять решение Банка России по ключевой ставке
В четверг высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Лучше рынка выглядел Газпром (GAZP, +3.8%), что может быть связано с ожиданиями скорого завершения строительства «Северного потока-2». Рост цен на золото поддержал котировки акций Полюса (PLZL, +3.3%). Тем временем РусАл (RUAL) подешевел на 6.2% после выхода сообщений о переданных Евросоюзом властям США сведениях о сохранении влияния на компанию О. Дерипаской (что является нарушением условий исключения РусАла из санкционного списка).
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ашинского металлургического завода (AMEZ) подорожали на 9.3%, Петропавловска (POGR) – на 4.8%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 4.4%.
Фондовые индексы США повысились на 0.5% — 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским наметилась некоторая коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов возможен возврат к уровню 1400 пунктов по индексу РТС под влиянием внешнего фона – трейдеры на мировых рынках акций немного сократили активность, ожидая согласования Конгрессом США пакета мер поддержки экономики (как сообщается, соглашение находится в высокой стадии готовности, но все еще требует нескольких дней для проработки деталей). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль, в течение дня на ход торгов могут повлиять решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (мы считаем наиболее вероятным сценарием сохранение ставки на уровне 4.25% годовых) и сопутствующий комментарий (пресс-конференция главы ЦБ начнется в 15:00 мск).
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