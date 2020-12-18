В четверг европейские фондовые индексы закрылись преимущественно ростом на фоне признаков прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС об их будущих отношениях после Brexit и перспективы принятия новых мер бюджетной поддержки американской экономики. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,3%, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,3%, немецкий DAX прибавил 0,75%, а французский CAC увеличился на 0,03%.

В центре внимания участники рынков остаются переговоры об отношениях ЕС и Великобритании. Главный переговорщик ЕС по теме Brexit Мишель Барнье написал в Twitter о "значительном прогрессе" в переговорах между Лондоном и Брюсселем о будущем их отношений, однако отметил сохранение некоторых "камней преткновения". Борис Джонсон, напротив, считает, что Brexit без соглашения о будущих отношениях с Евросоюзом остается самым вероятным завершением переходного периода.

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как инвесторы продолжали надеяться на скорое достижение соглашения между республиканцами и демократами о предоставлении дополнительной фискальной помощи. По итогам основной торговой сессии индекс Dow вырос на 0,49% до 30 303,4 пункта, Nasdaq увеличился на 0,84% до 12764,7, а S&P500 прибавил 0,58% и составил 3722,48.

Признаки прогресса в переговорах о новых мерах бюджетной поддержки экономики США смогли оказать поддержку рынку. По данным СМИ, лидеры Конгресса близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд.

Кроме того, Федрезерв объявил о том, что продлит действие программы выкупа активов объемом не менее чем $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по максимальной занятости и стабильности цен.

В ходе пресс-конференции представители ФРС улучшил прогнозы для экономики США на ближайшие годы. Согласно декабрьскому отчету, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, а затем вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

С точки зрения запланированных событий пятница ожидается будет спокойным днем на события. Выйдут данные по индексу настроения в деловых кругах от IFO в Германии за декабрь. В США будет опубликован индекс опережающих индикаторов от Conference Board за ноябрь.

Ожидается также, что в пятницу ФРС опубликует вторую часть результатов стресс-тестов крупнейших американских банков. Результаты прольют свет на ситуацию в банковской сфере в условиях пандемии.

Барьером для уверенного роста американских индексов остается пока не принятый пакет стимулов. У законодателей остался последний день, чтобы успеть определиться и разрешить все разногласия. В этом случае, предстоящая неделя может преподнести рождественский подарок для инвесторов в преддверии праздников.