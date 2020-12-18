Кривая доходности ОФЗ вчера сместилась вниз на 1-3 б.п., доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,80% годовых. Покупки рублевых облигаций активизировались на фоне повышения спроса на активы развивающихся стран и повышения склонности к риску на глобальных рынках. Позитивный настрой инвесторов поддержали ожидания сохранения мягкой монетарной политики ФРС, которые подкрепил Д. Пауэлл после заседания в среду. Также инвесторы возлагают надежды на успехи вакцинации и принятие нового пакета бюджетных стимулов в США.

Сегодня ЦБР проведет заседание по ставке. Инфляция в ноябре-декабре уже превысила таргет регулятора и текущий уровень ключевой ставки. Однако руководство ЦБР считает, что это обусловлено временными причинами и в 2021 г. будут преобладать дезинфляционные факторы. На этом фоне ждем сохранения ставки, что будет нейтрально для рынка рублевых облигаций.