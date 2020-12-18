Коррекция на российском рынке продолжалась недолго. После отката в начале недели индекс Мосбиржи возобновил подъем на фоне высокого спроса на тяжеловесные бумаги Газпрома и роста других развивающихся площадок. В результате уже в четверг удалось переписать исторические максимумы. Таким образом, восходящий тренд по-прежнему остается в силе.

Тем не менее вчерашнему движению однозначно не хватило устойчивости. Во второй половине дня инициатива вернулась на сторону продавцов. При этом обороты торгов резко подскочили до 145 млрд руб. Пиковые значения объемов торгов, совпадающие с экстремумами на графике — это спорный сигнал. Тем более, какого-то устойчивого коллективного подъема среди голубых фишек вчера на самом деле и не было. Котировки Газпрома подскочили еще на 4%, обеспечив прирост индекса на 0,5%. То есть без этой бумаги рынок бы в основную сессию закрывался в минусе.

Поддержку акциям Газпрома оказывает рост цен на газ в Европе и сообщения о возобновлении строительства Северного потока-2. В предыдущем обзоре в качестве ориентира выделял область 217–221 руб. Эти локальные цели пока остаются актуальными.

На западных площадках тем временем также продолжился подъем. В США индекс S&P 500 переписал исторические максимумы. Новых негативных драйверов не появляется, так что тема с приятием нового пакета стимулов для американской экономики вновь вышла на первый план. Следующие цели по S&P 500 расположены на 3760 п.

Новые рекорды накануне были поставлены и в целом по общему мировому индексу акций MSCI All Countries World Index. Он отражает динамику 49 фондовых площадок развитых и развивающихся стран.

Важным фактором поддержки мировых рынков остается слабость американской валюты. Индекс доллара накануне опустился к минимальным значениям с весны 2018 г. Этот фактор позитивен не только для акций, но и для сырьевых товаров. Большинство commodities показывают положительную динамику.

По индексу Мосбиржи среднесрочные цели находятся в районе 3400–3420 п. Ближайшей поддержкой выступает предыдущий исторический максимум — это район 3225 п. Если эта отметка будет пройдена, то коррекция продолжится к 3160 п. Сегодня этот сценарий вряд ли будет реализован.

Ранее уже несколько раз отмечал, что в I полугодии 2021 г. мы можем увидеть формирование полноценных пузырей, спровоцированных низкими процентными ставками и притоком инвесторов в рисковые активы в надежде на восстановление мировой экономики и совокупного спроса. Этот процесс уже начался и вовсю идет. Пример Tesla показателен. Мягкая риторика мировых ЦБ лишь поддерживает ультра позитивный сентимент. Мешать этому периодически может лишь фактор избыточной перекупленности.

Ралли в российских голубых фишках на фоне притоков капитала в EM и роста сырья ближе к концу декабря может постепенно сместить фокус в сторону второго эшелона. Это энергетики, девелоперы, потребительский сектор, консервативные дивидендные истории (МТС, Юнипро и др.)

Среди корпоративных событий вчерашнего дня главным является провал акций Русала после статьи Bloomberg о том, что европейские чиновники предупредили Вашингтон о сохранении влияния Олега Дерипаски над Русалом вопреки принятых в отношении него санкциям. Юристы бизнесмена утверждают, что никаких нарушений санкционного режима с его стороны не было.

Негативная реакция бумаг алюминиевой компании обусловлена оттоком инвесторов, которые допускают санкционные риски в будущем. В апреле 2018 г., когда были введены санкции, акции Русала падали на 50%. Компании тогда пришлось резко снизить объемы продаж алюминия. В статье Bloomberg не говорится о каких-то неизбежных последствиях, тем не менее, инвесторы могут некоторое время с осторожностью относиться к сложившейся ситуации. Сегодня в Гонконге бумаги падают на 11%, а значит на быстрый выкуп вчерашней просадки рассчитывать сегодня не стоит.

Центральным событием дня станет заседание ЦБ РФ. Итоги объявят в 13:30 МСК. А в 15:00 состоится пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной.

На этот раз большой интриги нет. Регулятор в условиях роста инфляции, вероятно, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне 4,25%. Реакция в облигациях, акциях и курсе рубля, скорее всего, будет нейтральной, так как такое решение воспринимается в качестве базового сценария.

Среди прочих событий отметим, что сегодня вступают в силу новые базы расчета индексов Московской биржи. В основной индекс Мосбиржи будут добавлены бумаги Globaltrans, Ozon и HeadHunter. Таким образом, общее число бумаг в нем увеличится до 45.

На сегодня также назначены заседания советов директоров у Черкизово и Новатэка. В первом случае в повестке значится вопрос «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки», во втором — «Об утверждении положения о дивидендной политике».

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,1%, контракты по нефти Brent в минусе на 0,3% и находятся около уровня $51,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.



