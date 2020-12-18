В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (+0.39%) и РТС (+1.37%) завершили основные торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.64%.

Вчерашнее опережающее повышение долларового индекса РТС было обусловлено существенным укреплением курса отечественной валюты. Что касается рублевого индекса МосБиржи, то он сумел обновить свой исторический максимум, но позднее заметно отступил вниз. Как и в ходе предыдущих торгов, максимальный вклад во вчерашний прирост российских фондовых индексов внесли тяжеловесные бумаги «Газпрома».

Состояние внешнего фона можно было уверенно охарактеризовать как позитивное. Особо стоит отметить благоприятную динамику фьючерсов на нефть сорта Brent. Еще в первой половине дня они сумели в очередной раз обновить свой девятимесячный максимум. В целом же на внешних финансовых рынках сохраняется оптимизм, связанный с новостями о начале массовой вакцинации от коронавируса в разных странах мира и с надеждами на принятие нового крупного пакета мер по поддержке экономики США.

Среди свежих статистических показателей обратим внимание на увеличение недельного количества первичных заявок на пособия по безработице в США. Оно возросло до 885 тыс., что стало максимальным значением с середины октября. Одновременно с этим сильно увеличилось число выданных в США разрешений на строительство новых домов. В ноябре оно возросло на 6.2% в сравнении с предыдущим месяцем до уровня в 1.639 млн. Это максимальное значение с сентября 2006 года.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние контанго величиной в 12 п. или около 0.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный прирост индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4%.

Среди голубых фишек опережающим приростом второй день подряд выделились тяжеловесные бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +4.03%). Они продолжают пользоваться спросом в связи с рядом обнадеживающих корпоративных новостей. Главной среди них является состоявшееся после годовой паузы возобновление прокладки экспортного газопровода «Северный поток 2». Ранее его строительство было приостановлено в связи с санкционным давлением со стороны США. Необходимо учитывать, что физическое завершение прокладки не будет означать, что все проблемы, связанные с этим политизированным проектом уже решены. Далее могут появиться вопросы по поводу его ввода в коммерческую эксплуатацию и объемов прокачиваемого газа.

В отраслевом разрезе явно сильнее рынка выглядели бумаги золотодобывающих компаний: Полюс (PLZL RM, +3.63%), Polymetal (POLY RM, +4.16%), Petropavlovsk PLC (POGR RM, +4.00%), Селигдар-ао (SELG RM, +3.47%), Селигдар-ап (SELGP RM, +2.42%). Активизация спроса на них была обусловлена заметным трехдневным приростом стоимости фьючерсов на золото. Указанная тенденция связана с одновременным ослаблением индекса доллара.

Заметным событием на рынке стала резкая внутридневная просадка стоимости акций Русал ао (RUAL RM, —4.49%). Она состоялась на необычно высоких оборотах. Неожиданным поводом для столь масштабного спада стали появившиеся в СМИ неподтвержденные слухи о том, что по мнению европейских чиновников Олег Дерипаска продолжает принимать непосредственное участие в управлении алюминиевой компанией. Соответствующая информация была направлена в правительство США. Указанная ситуация грозит компании «РусАл» возобновлением снятых ранее адресных санкций, которые в свое время обрушили курс ее акций. Указанный сюжет оказал закономерное давление и на бумаги компании ЭН+ГРУП (ENPG RM, —3.96%), которая контролирует 56.88% акций «РусАла».

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Yandex clA (YNDX RM, —1.01%), Северсталь (CHMF RM, —1.42%), FIVE-гдр (FIVE RM, —2.30%), iQIWI (QIWI RM, —2.07%), OZON-адр (OZON RM, —4.33%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренный спад стоимости в пределах 0.3-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего прироста подешевели на 0.7%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.5%. Японский Nikkei225 потерял 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным спадом.



