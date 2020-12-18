Российский рынок акций вчера вновь вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,4%. Однако очень многие «голубые фишки» закрылись на отрицательной территории, что говорит о слабости покупателей и готовности рынка к фиксации прибыли.

В том числе в минусе закрылась «Роснефть», несмотря на рекордно дорогую для последних месяцев нефть. Очень рискованным инвесторам можно попробовать открыть по ней шорты с короткими стопами, тем более что нефть сегодня с утра снижается на полпроцента.

Вновь намного лучше рынка был «Газпром» (+4%). Бумагу поддержал президент РФ Владимир Путин, на ежегодной пресс-конференции выразивший уверенность, что «Северный поток 2» будет скоро достроен. Как известно, Путин слов на ветер не бросает.

Бумага вполне может продолжить рост и далее. «Газпром» сильно отстал от рынка в целом в результате полуторамесячного ралли. На наш взгляд, в котировках еще не полностью учтено удорожание газа. Технической целью движения акций газовой монополии является район 230 руб.

Кстати, рост «Газпрома» в завершении длительного восходящего тренда является еще одним сигналом о том, что рынок готов отправиться в коррекцию. Сегодня с утра для этого есть все поводы: кроме снижающейся нефти, треть процента теряют американские фьючерсы, началось коррекционное укрепление курса доллара к корзине мировых валют.

Однако падение вряд ли будет сильным и продолжительным. Скорее всего, рынки будут снимать перекупленность волатильным боковиком.

При этом ждем перетекания инвестиционного капитала в акции «второго эшелона», который также слабо участвовал в недавнем росте рынка акций. Здесь рекомендуем обратить внимание на дивидендные бумаги электроэнергетики.

Золото закрепилось выше важной отметки 1850 долларов за тройскую унцию, что вывело вчера акции золотодобытчиков в лидеры роста. Не исключено, что цены на золото начали формировать новую восходящую волну с целью выше 2000 долларов за унцию.

Агрессивные спекулянты уже зафиксировали прибыль по золоту, а особо успешные даже успели прокатиться на шортах. При этом драгметалл не отыграл в полной мере последний виток обесценивания доллара. Поэтому рекомендуем внимательно присматриваться к бумагам прежде всего «Полюса» и «Полиметалла», которые также будет поддерживать очень вероятное ослабление рубля.

Вчера пара доллар-рубль завершила торги чуть ниже сильной поддержки 73. Но, скорее всего, это опять был «прокол», а не пробой уровня. Сегодня и дешевеющая нефть, и рост доллара к мировым валютам, и фактор пятницы играют в пользу покупок доллара против рубля.

Ждем решения ЦБ по ставке. Даже не самого решения, любой исход заседания совета директоров ЦБ не сильно повлияет на рынок, а последующих комментариев регулятора. Из них попробуем понять, какую денежно-кредитную политику в дальнейшем будет проводить ЦБ, которому с одной стороны низкими процентными ставками нужно стимулировать рост экономики и уменьшить стоимость внутренних заимствований, а, с другой, не допустить усиления инфляционных процессов.