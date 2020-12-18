Нефтяные фьючерсы в четверг продолжали расти, отыгрывая позитивный сентимент на мировых рынках и обновление минимумов по доллару США.

Индекс доллара DXY после заседания ФРС на этой неделе обновил минимумы, сохраняя потенциал для дальнейшего снижения. Ослабление валюты США позитивно для товаров, номинированных в долларах, к числу которых относится и нефть. Снижение доллара делает нефть доступнее для держателей других валют и подстегивает спрос.

Перспективы восстановления спроса на фоне вакцинации и прогресс в переговорах по пакету поддержки экономики США объемом $0,9 трлн поддерживают активность покупателей на этой неделе. Неожиданное снижение запасов нефти по данным EIA еще больше усиливает оптимизм.

В четверг фьючерсы на Brent в очередной раз обновили 9-месячный максимум и закрыли торги на отметке $51,5 за баррель. Чем выше поднимается нефть, тем более значительны коррекционные риски, поскольку рост в большей степени связан с ожиданиями, чем с текущей рыночной ситуацией. Перед выходными давление продавцов может усилиться. В целом, при ухудшении сентимента можно предположить потенциал коррекции в район $49 за баррель.

Колумнист Reuters Джон Кемп сообщает о том, что американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) во II полугодии 2020 г. смогли скорректировать производство и успешно ликвидировать значительную часть запасов нефтепродуктов, накопленных во II квартале 2020 г.

Избыточные запасы нефтепродуктов (превышение над средним пятилетним уровнем) сократились до 52 млн баррелей (6%) по сравнению со 101 млн баррелей (12%) в конце июня. Избыточные запасы дистиллятного топлива, выросшие больше других, сократились до 15 млн баррелей (15%) по сравнению с 39 млн баррелей в конце июня.

Однако в последние недели сокращение запасов замедлилось. С середины ноября запасы практически не меняются. Полная нормализация ожидается только после смягчения карантинных мер в будущем году.

Сегодня вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные по буровой активности в США. Число буровых установок уверенно растет последние три месяца и постепенно приближается к требуемым для стабильной добычи 280–300 активным установкам (по оценке Rystad Energy). Рыночный оптимизм и высокие цены могут стимулировать бурение и привести к пересмотру прогнозов по американской добыче в 2021 г.