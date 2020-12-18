На фоне обвинений властей США в том, что Олег Дерипаска продолжает управлять компанией, стоимость акций «Русала» резко пошла вниз. В моменте они потеряли до 9% стоимости, а бумаги En+ опускались на 4%. Это спровоцировало рост цен на алюминий, котировки прибавили 1,2% до 2060 долларов. Отток инвесторов продлится еще несколько недель, так они оценивают риски, связанные с вероятным новым введением ограничений в адрес компании. Например, когда в 2018 году Олег Дерипаска и несколько компаний включая Русал попали под санкции Минфина США, стоимость акций падала почти на 50% (компании пришлось уменьшать объемы продаж алюминия). Стоимость бумаг стала восстанавливаться после того, как бизнесмен согласился отойти от дел и перестать контролировать дела в компании.

Однако ситуация с ужесточением антироссийских санкций была ожидаема и не зависела только от этих обвинений – ужесточение риторики Европы и США можно было наблюдать еще в начале осени. Котировки «Русала» постепенно вернутся к прежним позициям, так как по мере восстановления мировой экономики у производителей увеличивается потребность в металлах. Но многое будет зависеть от того, смогут ли юристы Олега Дерипаски из фирмы Schillings, доказать, что он больше не имеет никакого влияния на топ-менеджмент компании.