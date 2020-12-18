Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, чт европейские чиновники направили американскому правительству информацию о том, что Олег Дерипаска, по их данным, продолжает вопреки санкциям принимать непосредственное участие в управлении РусАлом и влиять на его менеджмент. Эта информация была направлена "ранее в этом году", отмечает агентство. Речь идет об указаниях, которые Дерипаска якобы давал топ-менеджерам РусАла и его холдинговой компании En+ Group, чтобы те убеждали правительства западных стран и международные организации противостоять растущим поставкам алюминия из Китая.

На этой новости акции РусАла на Московской бирже в моменте падали до 36,2 рубля (-9,5%), акции En+ Group — до 740 рублей (- 5,4%). Подтверждение вмешательства бывшего акционера в управление компаний будет означать нарушение санкционного режима и потенциальное введение новых ограничений со стороны США. Сам же менеджмент отрицает влияние О. Дерипаски на принятие управленческих решений. В целом данная новость пока может оказать скорее краткосрочное негативное влияние на котировки РусАла.