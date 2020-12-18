Вчера центробанки еще нескольких стран провели заседания по монетарной политике. Банк Англии оставил без изменений ключевую ставку и план покупки активов, пообещав в случае необходимости предпринять дополнительные шаги. Действие программы кредитования малого бизнеса было продлено еще на шесть месяцев. Национальный банк Швейцарии также сохранил основные параметры монетарной политики, заявив о готовности предпринять дополнительные интервенции для сдерживания франка, избыточное укрепление которого было следствием скачка спроса на защитные активы в 1п20. Банк Мексики второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 4,25%, объяснив паузу необходимостью убедиться в том, что инфляция находится на правильной траектории. В ноябре годовая инфляция в Мексике замедлилась до 3,3% против 4,1% в октябре, однако регулятор выразил опасение, что это могло быть следствием разовых факторов. Отметим, что принятое решение не было единогласным: двое из пяти членов совета директоров проголосовали за снижение ключевой ставки.

Котировки рисковых активов выросли, несмотря на неоднородный новостной фон. В частности, в США наметился прогресс в обсуждении пакета мер фискальной поддержки экономики: лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл заявил, что представители двух партий близки к согласованию законопроекта. Тем временем ситуация вокруг торговой сделки по Брекзиту между Великобританией и ЕС остается в тупике – обе стороны заявили о сохранении существенных разногласий. Очередная макростатистика из США выглядела неоднородной: так, число первичных обращения за пособим по безработице за последнюю неделю выросло с 862 тыс. до 885 тыс., но при этом общее число повторных заявок в стране продолжило сокращаться – с 5,7 млн до 5,5 млн человек. Индекс PMI сферы услуг, рассчитываемый ФРБ Филадельфии, в декабре оказался слабее ожиданий, упав с 26,3 до 11 против 20, на которые указывал прогноз аналитиков.

Индекс MSCI EM вырос на 0,7% и закрылся лишь чуть ниже исторического максимума, достигнутого в январе 2018 г. Shanghai Composite повысился на 1,1%, DAX прибавил 0,7%, S&P 500 поднялся на 0,6%, до исторического максимума. Наклон кривой UST вырос: короткие выпуски прибавили в доходности 1 бп, доходность 10-летнего бенчмарка выросла на 2 бп, до 0,93%. Котировки сырьевых товаров продолжили ралли – индекс Bloomberg Commodity вырос на 1,1%, до 391, в последний раз такой уровень наблюдался в сентябре 2014. Цена нефти Brent повысилась на 0,8%, до 51,5 долл./барр. Золото подорожало на 1,1%, до 1885,4 долл./унц.

Индекс доллара снизился на 0,7%, впервые с апреля 2018 г. опустившись ниже психологически важного уровня поддержки 90. Евро и британский фунт укрепились на 0,5–0,6% к доллару. Валюты развивающихся стран укрепились: мексиканское песо – на 0,2%, бразильский реал – на 0,4%, тайский бат – на 0,8%, южноафриканский ранд и турецкая лира – на 1,2–1,3%. Китайский юань, индийская и индонезийская рупии показали отстающую динамику, закрывшись практически без изменений. Рубль двигался наравне с большинством других валют развивающихся стран и по итогам дня укрепился на 0,6%, до 72,90 за доллар, самого сильного уровня за последние четыре месяца. 3M вмененная волатильность «в деньгах» из опционов USDRUB снизилась на 0,8% и держится вблизи 5–6-месячных минимумов.



