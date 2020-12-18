МТС думает о реорганизации: роста котировок ждать не стоит
Дата закрытия реестра для участия в собрании установлена на 11 января 2021 г. Вчера МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) опубликовала результаты заседания совета директоров, состоявшегося в четверг. В частности, компания проведет внеочередное собрание акционеров 15 февраля следующего года. Дата закрытия реестра для участия в собрании установлена на 11 января. Среди вопросов повестки дня будет среди прочего рассмотрена реорганизация компании путем присоединения некоторых дочерних обществ и соответствующие изменения в устав.
Выкуп у акционеров, несогласных с реорганизацией, будет осуществляться по 328 руб./акция… Учитывая наличие вопроса о реорганизации в повестке собрания, акционеры, которые не будут голосовать за, получат право на предъявление своих акций к выкупу в течение 45 дней после собрания, то есть до 1 апреля 2021 г. Цена выкупа установлена на основе средневзвешенной цены за последние шесть месяцев на уровне 328,18 руб./акция. Это предполагает премию в размере 1,4% к цене вчерашнего закрытия на Московской бирже. Объем выкупа будет ограничен 10% чистых активов компании по РСБУ на момент принятия решения.
…что несколько уменьшит понижательные риски для котировок. Поскольку цена выкупа акций близка к рыночной цене МТС, новость вряд ли приведет к росту котировок акций компании, но возможность выкупа несколько ослабит понижательные риски для цены бумаг в ближайшее время. С фундаментальной точки зрения положение МТС остается устойчивым, что подтвердили опубликованные в прошлом месяце хорошие результаты за 3 кв. 2020 г. и улучшение прогноза на 2020 г. С учетом этого и высокой дивидендной доходности акции компании, на наш взгляд, остаются самыми привлекательными в секторе.
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