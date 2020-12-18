Наметившийся в среду подъем котировок на рынке ОФЗ продолжился вчера. Дополнительную поддержку ему оказало общее улучшение глобального аппетита к риску. Направление рынку по-прежнему задавали иностранные инвесторы. Лучший результат показали облигации сроком обращения 7–8 лет: в том числе 7-летние ОФЗ-26207 и ОФЗ-26232 (YTM 5,44%/5,57%), а также 8-летний ОФЗ-26212 (YTM 5,58%) потеряли в доходности по 4 бп. На остальных отрезках доходности снизились на 1–2 бп. Инфляционные линкеры по-прежнему пользовались высоким спросом на фоне успеха последнего аукциона и недельной инфляции, опять достигшей 0.2%. Реальная доходность 3-летнего ОФЗ-52001 (YTM 1,64%) снизилась на 4 бп, а 8-летнего ОФЗ-52002 (YTM 2,42%) и 10-летнего ОФЗ-52003 (YTM 2,56%) – на 1–2 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже повысился до 20,5 млрд руб. (1,1x среднедневного показателя за последний месяц), но опять при высокой доле коротких выпусков с фиксированным купоном, объем сделок с которыми составил 6 млрд руб. Локальные рынки долга других развивающихся стран также торговались в положительной зоне: доходности 10-летних бенчмарков снизились в среднем на 1–6 бп. Еще сильнее остальных смотрелись 10-летние облигации Румынии и Индонезии, опустившиеся в доходности на 10–13 бп.

Сегодня состоится заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, итоги которого будут объявлены в 13:30 мск, после чего в 15:00 начнется пресс-конференция. Наши экономисты ожидают, что Банк России оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 4,25%, в пользу чего свидетельствуют последние комментарии ЦБ и публикуемая статистика. Более интересно будет следить за тем, изменятся ли сигналы регулятора в отношении последующих заседаний. Текущую риторику ЦБ мы расцениваем как указание на то, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на 25 бп – до 4,00%. На наш взгляд, макростатистика, публиковавшаяся после октябрьского заседания Совета директоров, при всей значительной разнице с ожиданиями регулятора, не должна привести к пересмотру тона комментариев ЦБ. Наши экономисты также считают, что, в 1к21 ключевая ставка будет снижен на 25 бп и после этого останется неизменной до конца 2022 г., поскольку нынешнее ускорение инфляции мы расцениваем как временный феномен. Текущие котировки ОФЗ указывают на то, что участники рынка в целом также заложили в цены сохранение ключевой ставки на прежнем уровне и не ожидают новых мягких сигналов со стороны ЦБ. Отчасти иллюстрацией к этому могут служить доходности коротких (сроком обращения менее 4 лет) ОФЗ с фиксированным купоном, которые в настоящий момент составляют 4,4–4,9%, то есть выше уровня ключевой ставки.



