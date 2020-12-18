Цены на нефть Brent на сегодня чуть отступили от 9-месячного максимума, но завершают 7 неделю подряд ростом. Ключевыми факторами поддержки остаются крепкий спрос на сырье со стороны Азии, слабый доллар и успехи в распространении вакцин от коронавируса. Растущее число заболевших и карантинные меры несколько сдерживают напор инвесторов, но оптимистичные настроения и надежда на быстрое восстановление мировой экономики и спроса на энергоносители в 2021 г. все еще крепки.

Мы считаем, что нефть Brent сегодня останется в диапазоне 50-52 долл./барр.