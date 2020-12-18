Укрепление рубля немного поддержало долговой рынок
Вчера рубль вновь дорожал большую часть дня и преодолевал уровень 72,7 руб./долл., но к вечеру частично растерял рост и вернулся в район 72,9 руб./долл. Укрепление рубля относительно четверга составило около 0,5%. Рынок суверенного долга в целом отреагировал позитивно на рост национальной валюты, но, как и накануне, единой динамики в ОФЗ не сложилось. Участники по-прежнему проявляют осторожность перед заседанием ЦБ. Оборот снова оказался сравнительно невысоким. Среди наиболее активно торговавшихся выпусков можно отметить 11-летние ОФЗ 26218, по итогам сессии их котировки незначительно подросли, а доходность не изменилась, оставшись на уровне 5,98%, и пятилетний бенчмарк ОФЗ 26229, цены в этом случае также немного повысились, доходность составила 5,27%.
Вместе с тем ОФЗ 26227 с погашением в 2024 г. (объем торгов этой бумагой тоже был значительным), наоборот, немного подешевели, доходность на конец дня составила 5,04%. Сегодня состоится заседание ЦБР по ключевой ставке, и рынок ждет, что регулятор оставит ее неизменной, такое решение уже отражено в ценах облигаций. Реакцию может вызвать комментарий Центробанка относительно дальнейших изменений в денежно-кредитной политике. Формально в этот раз пересмотра макроэкономического прогноза не будет, но регулятор может уточнить прогноз по инфляции. Ужесточение риторики и существенное повышение прогноза по инфляции на следующий год могут вызвать продажи на рынке ОФЗ в сегменте бумаг с фиксированным купоном.
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