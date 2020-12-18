Геополитическая напряженность заставит рубль отступить
После заседания Федрезерва, итоги которого рынки восприняли довольно позитивно, рубль вчера укреплялся против доллара США, как и большинство других валют. Дополнительно на доллар давили ожидания, что в ближайшие дни в Соединенных Штатах будет принят новый пакет фискальных мер, а ЕС и Великобритания достигнут торгового соглашения. В результате рубль преодолел уровень 73 за доллар, а в какой-то момент даже достиг 72,6, что, возможно, было связано с экспирацией валютных фьючерсов на МосБирже и закрытием коротких позиций в рубле. Однако ближе к вечеру рубль немного подешевел на фоне сообщения Bloomberg о возможном нарушении санкционного соглашения РУСАЛа с властями США. Тем не менее по итогам дня рубль укрепился на 0,7% до 72,8 за доллар.
Сегодня утром рубль отступил на 0,5% до 73,2 за доллар вместе с другими валютами. Прогресса в переговорах о новых фискальных стимулах в США пока нет, и вновь преобладают негативные комментарии о перспективах торгового соглашения ЕС и Великобритании, из-за чего британский фунт и евро дешевеют. Кроме того, американские СМИ продолжают сообщать о масштабной хакерской атаке, которой в том числе подверглось агентство, занимающееся вопросами ядерного оружия.
Таким образом, вероятно усиление геополитической напряженности, а доллар США после резкого ослабления на этой неделе, видимо, начнет корректироваться вверх. В этих условиях, а также с учетом традиционной осторожности инвесторов в пятницу рубль может довольно резко ослабнуть и приблизиться к 74 за доллар.
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