Российские евробонды: бумаги «Русала» под ударом. Аппетит к риску ЕМ вчера продолжил оставаться на хорошем уровне. Среднее снижение доходности на крупнейших ЕМ составило 3 б. п., примерно такой же результат показали и российские суверенные евробонды. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, европейские чиновники направили американскому правительству информацию о том, что Олег Дерипаска, по их данным, продолжает вопреки санкциям принимать непосредственное участие в управлении «Русалом» и влиять на его менеджмент. На этом фоне 3 выпуска компании подешевели на 1,5-2 фигуры. На противоположной стороне спектра оказался вчера выпуск «Газпрома» с погашением в 2034 году, который подорожал до исторического максимума 156,6% от номинала (бумага размещена в 2004 году).

Сектор ОФЗ: план по размещениям в 2021 году. Минфин может разместить гособлигации в 2021 году на сумму, не превышающую 3,74 трлн руб. Соответствующее распоряжение Правительства РФ было опубликовано на официальном портале. Отметим, что на текущий момент объем размещенных с начала 2020 года ОФЗ составляет 5,3 трлн руб. Тем не менее, запланированный на 2021 год объем в 3,7 трлн руб. выглядит солидно. Напомним, что, например, в довольно удачный для рынка 2019 год своих покупателей нашли новые ОФЗ «всего» на 2,1 трлн руб.