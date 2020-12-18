Тестирование розничных инвесторов на знание сложных финансовых продуктов – хорошая инициатива регулятора, основная цель которой – стимулировать россиян повышать свой уровень финансовой грамотности, проходя дополнительные образовательные программы и изучая сложные финансовые инструменты. Таким образом люди будут узнавать о работе фондового рынка и банков, научатся понимать возможности низких ставок по кредитам и рефинансировать уже имеющиеся займы, а также поймут преимущества ИИС и ОФЗ.

Нововведение важно как раз для тех 60% заемщиков, которые сейчас подписывают бумаги не читая или снимают средства с банковских депозитов, вкладывая их в опасные мошеннические схемы, обещающие сверхприбыли, но оставляющие доверчивых людей совсем без накоплений. Низкая ключевая ставка способствовала тому, что россияне стали интересоваться фондовым рынком, этот процесс все равно будет продолжаться, поэтому Центробанку важно уберечь населения от банкротства.