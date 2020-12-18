Золото дорожает, на горизонте отметка $1900 за унцию
Вчера унция золота подорожала почти на $32. К началу торговой сессии в США цены достигли пиковых значений около $1 885 за унцию на фоне дальнейшего укрепления пары EUR/USD. Между тем федеральные законодатели в США последовательно устраняют последние противоречия в сделке по фискальному стимулированию, которая обеспечит рост ликвидности и инфляционных ожиданий (что должно благоприятно повлиять на котировки золота). Заметим, что Конгресс США, вероятно, задержится на выходные, чтобы согласовать детали пакета стимулирования, это следует из комментариев отдельных конгрессменов. Европейский парламент принял предложенную программу стимулирования объемом $2,2 трлн. Торговое соглашение с Великобританией, судя по всему, скоро будет подписано, хотя обе стороны предупреждают, что сохраняются значительные разногласия. Неблагоприятная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице в США не стала потрясением для рынков, она лишь в очередной раз подтвердила необходимость дальнейшего фискального стимулирования.
Сегодня утром цена золота отступила, приблизившись к $1 880 за унцию, когда агентство Reuters сообщило, что с сегодняшнего дня американский запрет на покупку акций китайских корпораций распространяется еще на 80 эмитентов. Отметим, что этот запрет вступает в силу только в конце 2021 года. За несколько часов до выхода этих новостей издание Wall Street Journal сообщало, что компетентные правительственные структуры продолжают активно обсуждать вопрос о том, какие компании следует включать в санкционный список. Еще один негативный фактор для котировок золота — это новость о том, что регулирующие органы США одобрили применение вакцины Moderna от коронавируса. Сегодня в центре внимания инвесторов будут данные института Ifo по Германии и индекс опережающих экономических индикаторов в США. По нашему мнению, цены на золото, скорее всего, удержатся техническом коридоре $1 881 — 1 899 за унцию. Инвесторы надеются, что пакет стимулирования в США наконец будет согласован.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201218/832623243.html