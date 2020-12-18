Вчера унция золота подорожала почти на $32. К началу торговой сессии в США цены достигли пиковых значений около $1 885 за унцию на фоне дальнейшего укрепления пары EUR/USD. Между тем федеральные законодатели в США последовательно устраняют последние противоречия в сделке по фискальному стимулированию, которая обеспечит рост ликвидности и инфляционных ожиданий (что должно благоприятно повлиять на котировки золота). Заметим, что Конгресс США, вероятно, задержится на выходные, чтобы согласовать детали пакета стимулирования, это следует из комментариев отдельных конгрессменов. Европейский парламент принял предложенную программу стимулирования объемом $2,2 трлн. Торговое соглашение с Великобританией, судя по всему, скоро будет подписано, хотя обе стороны предупреждают, что сохраняются значительные разногласия. Неблагоприятная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице в США не стала потрясением для рынков, она лишь в очередной раз подтвердила необходимость дальнейшего фискального стимулирования.

Сегодня утром цена золота отступила, приблизившись к $1 880 за унцию, когда агентство Reuters сообщило, что с сегодняшнего дня американский запрет на покупку акций китайских корпораций распространяется еще на 80 эмитентов. Отметим, что этот запрет вступает в силу только в конце 2021 года. За несколько часов до выхода этих новостей издание Wall Street Journal сообщало, что компетентные правительственные структуры продолжают активно обсуждать вопрос о том, какие компании следует включать в санкционный список. Еще один негативный фактор для котировок золота — это новость о том, что регулирующие органы США одобрили применение вакцины Moderna от коронавируса. Сегодня в центре внимания инвесторов будут данные института Ifo по Германии и индекс опережающих экономических индикаторов в США. По нашему мнению, цены на золото, скорее всего, удержатся техническом коридоре $1 881 — 1 899 за унцию. Инвесторы надеются, что пакет стимулирования в США наконец будет согласован.