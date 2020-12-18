Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых. Основными аргументами в пользу продолжения паузы в цикле смягчения стали ускорение инфляции выше прогноза ЦБ, повышение инфляционных ожиданий, улучшение ситуации в экономике, а также сохранение санкционных рисков.

В условиях пострадавшей от пандемии экономики и временного ускорения инфляции Центробанк сохраняет поддержку совокупного спроса монетарными методами. Ключевая ставка осталась существенно ниже нейтрального диапазона 5-6%, что говорит о стимулирующей спрос и инфляцию денежно-кредитной политики.

При этом Банк России указал на меньшую, чем ожидалось ранее, вероятность дальнейшего смягчения ДКП – регулятор ужесточил сигнал и будет оценивать «наличие потенциала дополнительного снижения ставки». ЦБ прогнозирует, что инфляция к концу этого года составит 4,6-4,9% и замедлится до 3,5-4% к концу 2021 года. По нашим оценкам, инфляция на конец 2021 года составит 3,7%.

Полагаем, что в случае отсутствия новых внешних шоков Банк России в 2021 году может еще один раз снизить ключевую ставку до 4% для закрепления инфляции вблизи 4% и стимулирования восстановления экономики. Удешевление кредита поможет поддержать потребительский и инвестиционный спрос. Отметим, что в России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения подошёл к концу и уже видны признаки разворота в сторону нормализации ДКП. На уровне 4% ожидаем увидеть ключевую ставку на конец 2021 года, а с 2022 года начнется плавное возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%.

Важным фактором неопределенности остается политика новой администрации США. 20 января, как ожидается, состоится инаугурация Д. Байдена. С приходом новой администрации возможно усиление санкционного давления на Россию. В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких санкций. Однако, Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с США, и относительно высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала.



