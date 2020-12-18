Центробанк РФ продолжает вести мягкую денежно-кредитную политику, оставив ключевую ставку без изменений. При этом регулятор продолжит продажу валюты для снижения волатильности. Все это не будет способствовать укреплению рубля.

Предыдущее укрепление рубля произошло на фоне роста цен на нефть. Сейчас существенных изменений в этом плане не ожидается, динамика курса рубля будет следовать за изменением нефтяных котировок. К концу года возможно укрепление российской валюты под влиянием налоговых выплат.

На фоне укрепления рубля к доллару и евро мы видим также укрепление европейской валюты к доллару до 1,23. В США продолжается мягкая денежно-кредитная политика, на фоне чего индекс доллара доллар опустился до уровня 90. Рождественские каникулы добавят неопределенности на мировых финансовых рынках.

Прогноз по курсу рубля на следующей неделе: 73–74 руб./долл., 89,5–91 руб./евро.