Краткосрочная коррекция "Газпрома" вполне закономерна
В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Qiwi (+2,12%) и котировки Яндекса (+1,19%). В лидерах снижения были акции Детского мира (-3,68%), РУСАЛа (-3,30%) и Газпрома (-2,69%).
Газпром в пятницу коррекционно снижается вместе со всем рынком после достижения накануне пика с февраля текущего года 215,38 руб. С технической точки зрения падение акций выглядит вполне закономерным ввиду их перекупленности, а следующими целями движения при закреплении ниже 208 руб. могут стать отметки 201,50 руб. и 197 руб. Даже при их достижении среднесрочный восходящий тренд по котировкам не потеряет актуальности (об этом можно будет говорить при падении ниже 192,50 руб.). Рассчитывать на повышение в район 220-230 руб. стоит не ранее закрепления выше 215,50 руб.
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