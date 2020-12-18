Трамп продолжает давить на китайский бизнес
Видимо, напоследок администрация Трампа решила хлопнуть дверью, любимой дверью американо-китайских отношений. На этот раз американское министерство торговли может внести в «черный список» еще 80 крупнейших китайских компаний, включая производителя чипов SMIC. Точную информацию мы узнаем, видимо, вечером в пятницу.
Очевидно, что для рынка это негативная новость.
США продолжают прямолинейно давить на конкурентов и пытаются отсечь своих инвесторов от китайских активов, которые стали очень привлекательными.
Китайские власти уже резко отреагировали на эту информацию и выразили надежду, что эти слухи не должны реализоваться. Они, видимо, надеются на то, что новая администрация США, которая начнет работать с 20 января, не будет таким образом давить на китайские компании.
Думаю, что китайцы зря на что-то рассчитывают. Американский бизнес будет серьезно сопротивляться китайской экспансии независимо от того, кто находится в Белом доме.
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