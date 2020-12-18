Комментарий Банка России оказался более жестким, чем мы ожидали
Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку (4,25%) из-за существенного усиления инфляционных процессов. В то же время, комментарий ЦБ оказался более жестким, чем мы ожидали.
Регулятор уже не так уверен в преобладании дезинфляционных факторов в среднесрочной перспективе и будет оценивать наличие потенциала для дальнейшего снижения ключевой ставки (до этого речь всегда шла о наличии этого потенциала).
Таким образом, ЦБ существенно увеличил вероятность сценария, в котором ключевая ставка понижаться больше не будет. Сценарий повышения ключевой ставки в ближайшие полгода мы оцениваем, как маловероятный.
Реакция ЦБ не удивительна – рост инфляции в последние месяцы был неожиданным и достаточно сильным. Фактическая инфляция (4,7% оценочно на 15 декабря) существенно превысила таргет и прогноз ЦБ (был 3,9%-4,2%). Изменился прогнозный тренд. Если раньше мы ждали инфляцию на уровне 3,5% в середине 2021 года, то теперь, эти уровни сдвинулись на конец следующего года. Выросла неопределенность прогноза, так как динамика инфляции во втором полугодии 2021 года сильно будет зависеть от будущего урожая и степени расширения геополитического риска (о котором регулятор также упоминает).
Обновленный прогноз ЦБ по инфляции соответствует нашим оценкам на конец 2020 года (4,6%-4,9%, мы ждем 4,7%) и в 2021 году (3,5%-4%, мы ждем 3,5%). Но, при умеренно-благоприятном сценарии инфляция довольно легко может снизиться до 3% к концу 2021 года, а, следовательно, возможность для дополнительного снижения ключевой ставки пока не закрыта. Но будет ли смысл таких действия не ясно — к этому моменту ожидается закрепление активного экономического роста, и дополнительные стимулы могут не понадобиться.
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