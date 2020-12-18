ЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%, но продолжил ужесточать риторику пресс-релиза: ЦБ сегодня сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%, что соответствует консенсус-прогнозу рынка. Учитывая недавний всплеск годовой инфляции до 4,7% г/г на 14 декабря, регулятор продолжил ужесточать свою риторику. Сейчас релиз ЦБ обозначает, что регулятор будет оценивать наличие потенциала снижения ставки, тогда как в прошлых релизах речь шла о возможностях дальнейшего снижения ставки.

Недавний всплеск инфляции стал подтверждением ограничений в части предложения: Хорошая новость заключается в том, что после того, как в предыдущем пресс-релизе регулятор впервые четко обозначил опасения по поводу воздействия на инфляцию фактора предложения, эти ожидания полностью подтвердились в предыдущие месяцы, и сейчас на первый план вышли инфляционные риски. Главная причина – это резкое ускорение роста цен на продукты питания: главным образом, цен на сахар (примерно на 70% г/г на фоне снижения урожая сахарной свеклы в этом году на 30-40% г/г) и цен на зерно. Таким образом, годовая продовольственная инфляция подскочила до 5,8% г/г. Помимо продовольственных цен выросли и риски инфляции активов: сильный рост ипотечного кредитования на 20% г/г в этом году совпал со снижением ввода жилой недвижимости на 1% г/г по всей стране, включая снижение ввода жилой недвижимости в Москве на 11% г/г (по итогам 10М20), что вызвало быстрый рост цен на недвижимость. Неудивительно, что инфляционные ожидания населения стали расти, вынуждая ЦБ проявлять большую осторожность в отношении понижения ставки.

Пресс-релиз не дает ясную картину в отношении дальнейших действий ЦБ: Плохая новость связана с тем, что в условиях усиления неопределенности, пресс-релиз ЦБ не помогает прояснить дальнейшие действия монетарных властей. Ужесточение риторики регулятора в пресс-релизе указывает на то, что пауза может продлиться длительный период времени; однако прогноз ЦБ по инфляции на 2021 на уровне 3,5-4,0%, то есть ниже 4,0%-го ориентира, по-прежнему учитывает дезинфляционные риски, указывая на то, что ЦБ не был достаточно проактивен в прошлом в обеспечении симметричного инфляционного диапазона на уровне примерно 4,0%. Этот противоречивый прогноз предполагает, что в 2021 г. можно ожидать самый широкий спектр действий регулятора – от продолжающегося снижения ставки (если следовать прогнозу ЦБ по инфляции) до некоторого повышения ставки (если случится повторение ситуации этого года, когда после октябрьского прогноза ЦБ по инфляции на уровне 3,9-4,2% г/г теперь регулятор прогнозирует рост цен до 4,6-4,9% г/г).

Мы считаем, что текущий всплеск инфляции влечет за собой больше, а отнюдь не меньше дезинфляционных рисков в 2021: В отличие от ЦБ, мы считаем, что недавний всплеск инфляционных опасений является веским аргументом в пользу усиления дезинфляционных опасений на 2021. По сути, текущий рост инфляционных рисков связан с тем, что в этом году российские власти были сосредоточены на поддержке спроса; но учитывая, что даже президент Владимир Путин оказался вовлечен в решение инфляционных проблем и распорядился ограничить рост цен на сахар, мы уверены, что в 2021 внимание властей сместится от поддержки спроса к стороне предложения. Это повлечет за собой более ощутимые дезинфляционные риски, и мы недавно понизили наш прогноз по инфляции на 2021 до 3,2% г/г.

Мы ожидаем, что ЦБ не изменит ставку на заседании 12 февраля и на протяжении всего 1К21: С другой стороны, дезинфляционные риски 2021 г. начнут проявятся только в 2П21, тогда как в 1К21 инфляция, по нашим оценкам, продолжит ускоряться до 5,0-5,5% г/г. Таким образом, мы ожидаем, что ЦБ сохранит осторожную риторику пресс-релиза и возьмет паузу в 1К21; возможность для понижения ставки вновь появится только с 2К21.