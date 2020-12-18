В пятницу рубль открылся вниз на умеренно негативном внешнем фоне, после чего продолжил активно сдавать позиции, хотя ситуация на мировых рынках быстро улучшалась после старта российской сессии.

Основным негативом для рублевых активов выступает усиление антироссийской риторики на Западе, повышающее санкционные риски. На этом фоне зарубежные инвесторы прекратили у нас покупки или даже фиксируют длинные позиции, выходя в инвалюту, что оказывает давление на рубль.

В целом охлаждение оптимизма на глобальных площадках вызвано появлением очередного черного списка китайских компаний, в который Минторг США включил около 80 фирм, в том числе крупнейшего в Китае производителя микроэлектроники — SMIC. Однако ожидания скорого эффекта от начала массовой вакцинации предотвращают существенное снижение рынков.

Кроме того, американские законодатели заявили, что они близки к соглашению о предоставлении $900 млрд помощи, направленной на поддержку граждан и предприятий в условиях негативного влияния пандемии.

Развивающиеся валюты в начале дня активно снижались, но перед нашим открытием перешли к быстрому коррекционному росту, некоторые вышли в плюс. Поддержку сектору оказало улучшение ситуации на мировых рынках, а также откат доллара от дневной вершины.

Российский долговой рынок вернулся к нисходящей динамике. Индекс гособлигаций RGBI на открытии пытался расти, но быстро перешел к снижению, отражая общее неприятие инвесторами рублевых активов на фоне возросших геополитических рисков.

Вероятно, рубль останется под давлением, по крайней мере на краткосрочном горизонте, слабо реагируя на внешний позитив и снижаясь даже без каких-либо очевидных драйверов, чему будет способствовать усиление санкционных угроз.

Решение Банка России оставить ключевую ставку без изменения на рекордно низком уровне в 4,25% было ожидаемым. В то же время ЦБ ужесточил риторику, изменив неоднократно повторяемую по итогам предыдущих заседаний фразу о том, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Теперь, с учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки.

Таким образом, ЦБ фактически подтвердил прекращение фазы смягчения монетарной политики, взяв паузу на неопределенный срок. В долгосрочном плане это может оказать поддержку рублю, однако на краткосрочном горизонте является негативом для российской валюты из-за того, что рынок гособлигации лишился драйвера снижения доходности на ожиданиях более низкой ключевой ставки.

Нефть неустойчива

Вслед за откатом от новых девятимесячных вершин нефтяные цены вчера скорректировали данный провал, перейдя к консолидации. Сегодня она продолжилась, однако сейчас Brent уже торгуется в небольшом плюсе около отметки $51,8.

На фоне возросшей неопределенности мировых рынков нефтяным котировкам трудно сохранять устойчивый рост, учитывая, что за полтора месяца нефть подорожала более чем на 40%. С другой стороны, слабый доллара и ожидания решения проблемы пандемии удерживают нефть от более глубокой коррекции.

Доллар не смог развить восходящую коррекцию

В начале дня американская валюта активно росла, корректируя мощное нисходящее движение предыдущей сессии. Утром индекс доллара (DXY) стал сдавать позиции и после нескольких разнонаправленных движений ускорил снижение в середине наших торгов. Сейчас DXY прибавляет 0,1% около значения 89,9 п.

В конце предыдущей сессии пара EUR/USD откатилась от новой двухлетней вершины и сегодня в начале дня продолжила снижаться. Однако утром европейская валюта вернулась к росту. Сейчас пара торгуется с незначительным изменением около отметки 1,224.