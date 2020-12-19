Пресс-конференция Владимира Путина в декабре 2020 года отличилась моментом, который заставил часть россиян оживиться: президент пообещал всем семьям с детьми до восьми лет выплаты по 5000 руб. Порядок выплаты должен быть тем же самым, что и весной, когда власти распределяли «коронавирусную» помощь.

В этот раз очень ловко «отсечены» огромная масса семей, где финансы были бы не лишними, например, в семьях со школьниками, для которых тоже отменены и елки, и иные новогодние мероприятия. Выплаты должны быть начислены до Нового года.

Общий объем выплат оцениваются примерно в 73,5 млрд руб. Это бюджетные средства, то есть, по сути, это наши с вами налоги, доходы от продажи углеводородов и иных товаров. Деньги в бюджете есть, об этом беспокоиться не нужно. Целевая аудитория такой выплаты составляет около 14,7 млн детей. Если бы возрастной ценз был как в прошлый раз, до 16 лет, выплаты составили бы раза в четыре больше. Правительство направит более 70 миллиардов рублей на новогодние выплаты

Будем честны перед самими собой — ни на что такая выплата не повлияет. Бодрости духа она вряд ли прибавит, потому что оставить в магазине с сегодняшними ценами пять тысяч рублей вообще не проблема, тем более перед новым годом. Благосостояние тоже не поправит, поскольку сумма незначительна в сравнении с объемами повседневных потребностей россиян.

В любом случае, усилившийся вектор государства в развитии социальной политики — уже важный итог уходящего года. Социальная поддержка граждан, попавших в год пандемии в трудные жизненные обстоятельства, и развитие института семьи должна серьезно отличаться от разовой раздачи «вертолетных» денег. Нужно приложить максимум усилий, чтобы население, с одной стороны, не выработало поведение иждивенца, а с другой — не считало выплаты отвлекающим внимание маневром от сути экономических проблем в государстве, в экономике и мире.