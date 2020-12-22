Последний раз ЦБ Китая снижал процентную ставку по кредитам (LPR) 20 апреля, тогда она была изменена на 0,2% до 3,85%. LPR влияет на стоимость заимствований на корпоративном рынке и кредитную ставку на рынке розничного кредитования. В понедельник 21 декабря Народный банк Китая (НБК) принял решение сохранить её на прежнем уровне. Рост кредитования по-прежнему стабильный. Экономика Китая неуклонно восстанавливается после шока, вызванного коронавирусом, растет промышленное производство (+7% в ноябре, г/г), за которым следует восстановление потребления домохозяйств.

Регулятор оставил ставку по пятилетним кредитам на уровне 4,65%. Пятилетняя ставка в большей степени влияет на розничную ипотечную. Процентная ставка по этим займам также не меняется восьмой месяц подряд.

Вопрос того, достаточно ли низки ставки по 14-дневному РЕПО, которые также остались неизменными, остается дискуссионным, ведь в помесячном выражении в стране фиксируется дефляция. Индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,5%, а в ноябре снизился на 0,5% (г/г), индекс цен производителей снизился на 2,1% в октябре и на 1,5% в ноябре год к году, в помесячном выражении индекс также снизился.

Текущие меры монетарного стимулирования привели, в частности, к росту агрегата денежной массы M2 (наличные средства в обращении и остатки на счетах) в ноябре на 10,7% (г/г), что выше консенсус-прогноза.

В настоящее время дефляция по показателю индекса цен производителей замедлилась. Дополнительное стимулирование оказывается в фискальной, социальной и других сферах, что оставляет пространство для монетарного маневра в случае необходимости. Укрепление юаня не ухудшило сальдо торгового баланса, в ноябре оно увеличилось на $75,42 млрд. Для того, чтобы не допустить «перегрева» экономики, быстро восстанавливающейся после пандемии и испытывающей рекордный приток прямых иностранных инвестиций, НБК может пойти на незначительное увеличение ставки LPR в 2021 г.



