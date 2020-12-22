Вчера в первой половине дня сформировалась устойчивая тенденция к ослаблению рубля, который в какой-то момент протестировал отметку 75,4 за доллар, т. е. подешевел почти на 3%. На его курс негативно повлияла новая информация о числе компаний и госучреждений США, подвергшихся хакерской атаке, которую СМИ и ряд официальных лиц связывают с Россией. Кроме того, все это происходило на фоне глобального приступа рискофобии в связи с распространением мутировавшего коронавируса в Великобритании. Это чревато ужесточением карантинных ограничений во всей Европе, так как новый штамм вируса, судя по всему, уже проник во многие европейские страны. В условиях снижающейся ликвидности в предпраздничный период подешевели многие валюты, в частности, курс мексиканского песо к доллару США упал более чем на 3%. Нефть при этом потеряла в цене более 6% и торговалась ниже отметки $50 за баррель. Фондовые индексы вчера также сильно просели.

Вечером ситуация изменилась к лучшему, после того как вакцину от Pfizer одобрили для применения в ЕС. В результате многие валюты отыграли большую часть потерь относительно доллара. На наш взгляд, такой оптимизм был избыточным, если учитывать перепроданность доллара США в последние недели и назревавшие предпосылки к его восстановлению. Рубль лишь частично отыграл потери, вернувшись к 74,8 за доллар.

Сегодня утром рубль снова дешевеет, приближаясь к 75,0 за доллар. Доллар США возобновил глобальное укрепление, а цены на нефть снова снижаются. Поскольку улучшение эпидемиологической ситуации в развитых странах в ближайшее время маловероятно, а ужесточение карантинных ограничений вполне возможно, мы бы ожидали дальнейшего укрепления американской валюты. В этих условиях рубль сегодня может закрепиться выше отметки 75 за доллар и даже приблизиться к 76, поскольку геополитическая напряженность пока скорее усиливается.