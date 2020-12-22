Доходности серий ОФЗ-ПД закономерно отреагировали ростом на негативное развитие темы вируса и дальнейшее нагнетание хакерско-политических заголовков. Вчера доходности прибавили 3-6 бп на переднем участке кривой и до 8-9 бп в длине, сегодня с утра кривая прирастает еще на умеренные 1-2 бп.

Для сравнения, серия ОФЗ-ИН 52003 (июл.30) продолжает дорожать – вчера бумага торговалась уже по 100.25% от номинала. Для сравнения, на первичном аукционе в минувшую среду цена отсечки была установлена на уровне 99.26%, а на прошлом аукционе 18 ноября – 98.17%. Участники рынка “распробовали” линкер в условиях резкого разгона инфляции и более консервативного ЦБ – даже реальная доходность ниже 2.5% годовых (ставка купона по бумаге) выглядит достаточной для последовательного наращивания позиций.



