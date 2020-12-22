ОФЗ-ИН как настоящая защита от риска
Доходности серий ОФЗ-ПД закономерно отреагировали ростом на негативное развитие темы вируса и дальнейшее нагнетание хакерско-политических заголовков. Вчера доходности прибавили 3-6 бп на переднем участке кривой и до 8-9 бп в длине, сегодня с утра кривая прирастает еще на умеренные 1-2 бп.
Для сравнения, серия ОФЗ-ИН 52003 (июл.30) продолжает дорожать – вчера бумага торговалась уже по 100.25% от номинала. Для сравнения, на первичном аукционе в минувшую среду цена отсечки была установлена на уровне 99.26%, а на прошлом аукционе 18 ноября – 98.17%. Участники рынка “распробовали” линкер в условиях резкого разгона инфляции и более консервативного ЦБ – даже реальная доходность ниже 2.5% годовых (ставка купона по бумаге) выглядит достаточной для последовательного наращивания позиций.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201222/832651881.html