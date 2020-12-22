Опасения относительно распространения нового штамма коронавируса привели вчера к новому падению нефтяных котировок и росту спроса на защитные активы. В России дополнительным негативным фактором также стали опасения из-за вновь возникших рисков дополнительных санкций. Все это привело к ослаблению рубля. Котировки ОФЗ тоже вчера снижались, правда, оборот торгов снова был минимальным. Падение наблюдалось вдоль всей суверенной кривой, большинство выпусков потеряло 0,3–0,7% от номинала, доходности на среднем и дальнем участках прибавили вчера 7–11 б.п. Как часто бывает в моменты распродаж, вырос наклон суверенной кривой, в первую очередь на ее коротком участке, доходности ОФЗ со сроком погашения 2–3 года поднялись существенно меньше, чем у пятилетних бумаг. Сейчас спред на участке 2–5 лет составляет 76 б.п., месяц назад он равнялся 64 б.п.

На среду запланированы последние в этом году первичные аукционы Минфина. Мы полагаем, что ведомству даже в условиях нынешней нестабильности не имеет особого смысла выбирать защитную стратегию. Так, даже если завтра объем размещения будет минимальным из-за нежелания предоставлять премию ко вторичному рынку или низкого спроса, это не скажется на поведении участников рынка и не создаст негативный пример, поскольку следующие аукционы состоятся лишь в середине января, и рыночная конъюнктура к этому моменту может значительно измениться. Мы полагаем, что Минфин может предложить два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном: один короткий, например ОФЗ 25084 с погашением в 2023 г., и один из двух наименее ликвидных (ОФЗ 26235 с погашением в 2031 г. или ОФЗ 26236, погашаемые в 2028 г.).