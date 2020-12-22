Масштаб распродаж в российском сегменте минимален
Российские евробонды: откат, но не драматичный. В то время как суверенные евробонды ЕМ вчера умеренно просели в ценах на новости о появлении нового штамма коронавируса, масштаб распродаж в российском сегменте был минимален. Лишь 5-летняя CDS на «Россию» взлетела до отметки 90 б. п. Интересно, что этот уровень соответствует среднему значению с начала года. Корпоративный сегмент переоценился вниз на 10 б. п., список аутсайдеров возглавили (что вполне логично) суборды банков.
Сектор ОФЗ: цены на 40 б. п. вниз. В отличие от сектора евробондов, инвесторы в ОФЗ не могут не учитывать валютный риск, поэтому вчерашняя просадка в рубле привела к довольно выраженной ценовой коррекции в сегменте. Доходности самых дальних ОФЗ приблизились к отметке 6,5%, что, на наш взгляд, не очень фундаментально оправданно. Дело в том, что сейчас в дальний конец кривой ОФЗ заложена не просто нормализация ДКП в перспективе, а возвращение регулятора к проведению умеренно-жесткой ДКП, для чего сейчас не видится достаточных оснований.
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