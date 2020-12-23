Европейский фондовый рынок во вторник вырос после снижения в понедельник. Европейские площадки отыгрывали принятие новых бюджетных стимулов в США. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 1,18%, британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,57%, немецкий DAX и французский CAC прибавили 1,3% и 1,36% соответственно.

Порцию оптимизма на европейский рынок добавила перспектива соглашения по Брекзиту. Переговорщик от ЕС во вторник заявил, что две стороны приблизились к соглашению по рыболовству — важному пункту расхождений — за несколько дней после того, как переходный период для Brexit закончится. Кроме того, данные Великобритании показали, что экономическое восстановление в третьем квартале, было более быстрым, чем ранее полагали. Индекс вырос на 0,6%.

Американские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. По итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq увеличился на 0,51% до 12807,9 пункта, Dow потерял 0,66% до 30015,5, а S&P500 просел на 0,21% и составил 3687,3.

Несмотря на принятие Конгрессом США нового пакета стимулов, новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, добавил нервозности на рынки.

В преддверии рождественских праздников активность на американском рынке снизилась. Интересных корпоративных событий не было.

Бумаги Apple выросли по итогам дня на 2,9% после того, как было объявлено о том, что компания планирует запустить массовое производство своего первого автомобиля в 2024 году. Машина будет работать на электричестве, получит самоуправление и «прорывную» технологию батарей. Предполагается, что анонс может состояться в 3 квартале 2021 года.

На среду не запланировано публикаций отчетов крупных эмитентов.

США отчитаются о расходах и доходах домохозяйств за ноябрь, опубликуют данные по заказам на товары длительного пользования и данные по первичным обращениям за пособием по безработице за декабрь.

Эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной. Только фондовые рынки смогли вздохнуть спокойно после появления на рынке сразу нескольких вакцин, как новые опасения относительно более заразной версии вируса озадачило участников рынка. Представители фарм компаний уверяют, что разработанные вакцины действенны и против нового штамма, однако судя по динамике индексов, убедить в этом удалось не всех инвесторов.



