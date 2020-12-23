Российский рынок акций вчера вырос на 1,6% по Индексу Мосбиржи. Однако в основном этот подъем был обусловлен реакцией на мощный отскок американских рынков в понедельник вечером.

Очень слабенько выглядел Сбербанк, говоря о том, что активный приток средств нерезидентов в российские акции завершился. Впрочем, пока не видно и фиксации прибыли. Не исключено, что она может наблюдаться сегодня на не очень хорошем внешнем фоне: американские фьючерсы перед нашим открытием торгуются в легком минусе, зато сильно, на 1,6%, упала нефть, уйдя в район 49 долларов за баррель.

Нельзя исключить дальнейшего снижения нефти, в район 45 долларов за баррель. Оно может быть спровоцировано хеджированием цен будущих поставок крупными производителями нефти. Сегодня ждем статистику по запасам нефти от Минэнерго США. Позитивные данные вряд ли помогут нефти подрасти, а вот любой негатив лишь ускорит снижение.

С другой стороны, возобновилось снижение доллара к корзине мировых валют. Пара евро-доллар перед нашим открытием подрастает на четверть процента и в ближайшие часы будет пытаться уйти выше 1,22. Если это получится сделать, что слабый доллар частично поддержит нефтяные котировки.

Но уже в ходе азиатской сессии в «зеленой» зоне находятся котировки большинства промышленных и драгоценных металлов. Так что у отечественных металлургов есть хорошие шансы продолжить рост. Бумаги сталеваров сейчас выглядят технически перекупленными, но это не должно смущать: цены на сталь пока не думают останавливать восходящий тренд. Кроме того, экспортеров будет поддерживать слабеющий рубль.

По-прежнему краткосрочно позитивно смотрим на «Газпром», который поддерживает удорожание газа в Европе и ожидания завершения достройки «Северного потока 2». По СМИ прошло сообщение, что прокладка «трубы» в водах Дании начнется 15 января. Стратегической целью роста бумаг компании является район 230 руб.

Пара доллар-рубль продолжает расти. Сегодня она будет штурмовать сопротивление 76, а при закреплении выше направится к следующей цели – 78 руб за доллар.

Против рубля играет как снижающаяся нефть, рост антироссийской истерии, так и традиционное для конца года увеличение объема денег в экономике за счет завершения расчетов бюджета. В ближайшее время крупные инвесторы начнут хеджировать рублевые позиции покупкой валюты, что создаст дополнительное давление на российскую валюту.

В таких условиях очень интересны привилегированные акции «Сургутнефтегаза», дивидендная доходность по которым может стать одной из самых высоких в России.



