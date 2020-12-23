В вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. В то время как обстановка на товарных биржах оставалась скорее неблагоприятной для российского фондового рынка, наметившееся ослабление рубля стало фактором поддержки котировок акций экспортеров. В итоге РусАл (RUAL) подорожал на 4.9%, Газпром (GAZP) – на 3.6%, Роснефть (ROSN) – на 3.5%, ММК (MAGN) – на 3.2%. Кроме того, акции Московской биржи (MOEX) подорожали на 3.1% — повышение волатильности на рынках в целом подразумевает возможность увеличения объемов торгов.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции РКК Энергия (RKKE) подорожали на 15.9%, Южуралникеля (UNKL) – на 8.3%, в то время как Ашинский металлургический завод (AMEZ) подешевел на 8.6%, Ярославнефтеоргсинтез (JNOS) – на 2.4%.

Фондовые индексы США вновь закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

Данные технического анализа оставляют в силе возможность коррекции вниз по индексу РТС. Неожиданный рост запасов сырой нефти в США (на 2.7 млн. баррелей за неделю по данным API, на которые ссылается Bloomberg) стал дополнительным фактором давления на нефтяные котировки, фьючерсы на Brent торгуются ниже $50 за баррель. Кроме того, действующий президент США Д. Трамп потребовал пересмотра параметров законопроекта о фискальных мерах поддержки экономики (законопроект одобрен Конгрессом), что усиливает неопределенность для глобальных инвесторов. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение ослабления рубля на фоне коррекции вниз на рынке энергоносителей.