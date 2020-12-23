Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Фактором давления на национальную валюты выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 49,3 доллара за баррель, теряя 1,5%. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия не даст дополнительных ориентиров рублю.

Несмотря на снижение цен на нефть, ожидаем бокового движения национальной валюты по отношению к доллару и евро в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,9 рубля. В дальнейшем рубль может предпринять попытку отыгрыша части потерь, чему поспособствует фиксация прибыли по длинным позициям в долларе, а также продажи иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат.

Однако слабость рынка энергоносителей и присутствие санкционных рисков не позволят российской валюте продемонстрировать сильный рост, в результате чего доллар сохранит позиции в диапазоне 75-77,5 рубля.

Напомним, что по итогам вторника рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар вырос на 1,5%, вплотную подойдя к 76 рублям, евро прибавил 0,8%, закончив торги в районе 92,2 рубля.