В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.57%) и РТС (+1.16%) завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 1.38%.

С технической точки зрения в ходе вчерашних торгов мы наблюдали коррекционный отскок локального рынка акций. Он состоялся в противовес сильному спаду днем ранее. Вместе с тем, масштаб вчерашнего повышения индексов МосБиржи и РТС видится не вполне обоснованным с учетом продолжившегося ухудшения настроений на нефтяном рынке.

Надо отметить и тот факт, что новость о включении в санкционный список США 45 российских предприятий и ведомств не произвела большого впечатления на участников торгов. Ограничительным мерам подверглись организации, связанные со сферой обороны. Конечно, это не идет на пользу отечественной экономике. Но локальный рынок акций уже давно выработал иммунитет к сообщениям такого рода.

Так или иначе, но среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС несколько ухудшилась в начале текущей недели. Вполне вероятно, что они уже миновали свои максимальные среднесрочные значения в середине декабря.

Ключевым фактором для внешних финансовых рынков остаются ожидания скорого одобрения долгожданного пакета мер по поддержке экономики США стоимостью порядка $900 млрд. Соответствующее решение медленно, но верно зреет в недрах законодательной системы Соединенных Штатов. Оно включено в бюджет страны на 2021 финансовый год и теперь ожидает одобрения со стороны президента Дональда Трампа. Добавим, что недавний эмоциональный накал по поводу обнаружения новых штаммов коронавируса начал ослабляться.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH1) пришли в состояние бэквордации величиной в 14.4 п. или около 1.1% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного подъема индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3%.

Лидером прироста среди голубых фишек выступили бумаги Газпром (GAZP RM, +2.43%). Их вчерашнее повышение было отчасти обусловлено техническими факторами. Эти акции отскочили вверх от ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 200 руб. Свою позитивную роль сыграла и публикация интервью заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Фамила Садыгова. Он указал на то, что по итогам 2020 года компания считает возможным направить на выплату дивидендов 40% от скорректированной чистой прибыли в соответствии с дивидендной политикой. Кроме того, он подтвердил планы перехода эмитента на выплату акционерам не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО начиная с 2021 года.

Заметной тенденцией дня стала активизация покупок в акциях ряда металлургических компаний: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.54%), НЛМК (NLMK RM, +3.23%), ММК (MAGN RM, +2.88%), Северсталь (CHMF RM, +2.73%), Мечел-ао (MTLR RM, +3.10%), Мечел-ап (MTLRP RM, +3.34%). Повышенный спрос на указанные бумаги выглядел вполне логичным на фоне вчерашнего падения цен на нефть.

Столь же закономерна и вчерашняя слабость ликвидных бумаг золотодобывающих предприятий: Полюс (PLZL RM, —3.50%), Polymetal (POLY RM, —0.31%), Petropavlovsk PLC (POGR RM, —1.23%). В моменты всплеска рыночного оптимизма защитные акции подвергаются распродажам.

Бумаги OZON-адр (OZON RM, —1.01%) подешевели против растущего рынка. Их не сумела поддержать рекомендация к покупке с прогнозной ценой $53 со стороны одного из крупнейших североамериканских инвестиционных банков. Напомним, что после суперуспешного IPO эти бумаги ненадолго вырастали в цене до $51 на бирже NASDAQ. Но позднее излишний энтузиазм по их поводу начал охлаждаться.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное понижение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вчерашним спадом подешевели на 1.6%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.6%. Японский Nikkei225 прибавил 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное. Тем не менее, продолжившееся падение нефтяных котировок создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым понижением.



