Торги на Wall Street завершились разнонаправленными изменениями основных индексов. Ожидание средств из нового пакета финансовой помощи, неоднозначная статистика, тревога по поводу новой мутации коронавируса и отдельные корпоративные истории толкали бумаги в противоположные стороны. Бумаги отрасли высоких технологий и компаний малой капитализации двигали рынок вверх, в то время как эмитенты традиционных отраслей преимущественно снижались. По итогам сессии Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опустился на 0,66%, до 30015,51 п., Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,21%, до 3687,26 п., Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,51%, до 12807,92 п.

Ключевые фондовые индексы Европы завершили предыдущую сессию в плюсе, отыграв часть потерь, понесенных на торгах в понедельник на новостях об обнаружении в Великобритании новой разновидности COVID-19. По итогам сессии британский FTSE 100 вырос на 0,57%, французский CAC 40 — на 1,36%, немецкий DAX — на 1,3%. Региональный Индекс STOXX 600 прибавил 1,18%, закрывшись на уровне 391,25 п.

Вчера российский рынок завершил в зеленой зоне. Индекс МосБиржи вырос на 1,57%, до 3236,46 п., Индекс РТС окреп на 1,16%, до 1351,43 п. Среди ликвидных бумаг основную сессию наибольшим ростом отметились «ММК» (+3,16%), «Газпром» (+3,15%) и «Мечел» (+3,1%). В аутсайдеры к концу дня вышли «Полюс» (−3,67%), «Юнипро» (−0,26%) и «Лукойл» (−0,1%).

Сегодня к 8:31 мск фьючерсы на американский S&P 500 пребывают на отрицательной территории, снижаясь на 0,17%, а фьючерсы на немецкий DAX находятся в минусе на 0,14%. Торги в Азии проходят под главенством быков.

Нефть теряет в цене на фоне сохраняющихся опасений из-за новой мутации коронавируса. Помимо этого, давление на котировки оказала вышедшая статистика Американского института нефти, показавшая прирост нефтяных запасов в США выше ожиданий аналитиков. Еще одним негативным фактором для нефти и в целом для рисковых активов стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не подпишет законопроект о новых фискальных стимулах в нынешнем виде. К 8:31 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в минусе на 1,6% и находятся у отметки $49,27, февральские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 1,62%, до $46,27. Фьючерс на золото растет на 0,02%, до $1870,75 за тройскую унцию. Рубль также практически без изменений, опускаясь на 0,01%, до 75,894 за доллар.

Из публикуемой сегодня макроэкономической статистики отмечу недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США (прогноз 885 тыс. против 885 тыс. неделей ранее) и данные по продажам нового жилья в США. Также станет известно недельное изменение запасов сырой нефти, рассчитываемых EIA.

В календаре корпоративных событий среды значится заседание совета директоров «Газпром нефти», на котором будет рассмотрен вопрос о стратегии развития компании, ближайшие инвестиционные проекты, программу финансовых заимствований и оптимизацию затрат на 2021 г. Также сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право получение дивидендов «Фосагро» за 9 мес. 2020 г.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи пробил восходящий канал. Цена начинает закрепляться под локальным сопротивлением 3235 п. Можно ожидать снижения индекса к ближайшему сопротивлению на уровне 3091 п.