Сегодня нейтральный внешний фон для российского фондового рынка
Торги на Wall Street завершились разнонаправленными изменениями основных индексов. Ожидание средств из нового пакета финансовой помощи, неоднозначная статистика, тревога по поводу новой мутации коронавируса и отдельные корпоративные истории толкали бумаги в противоположные стороны. Бумаги отрасли высоких технологий и компаний малой капитализации двигали рынок вверх, в то время как эмитенты традиционных отраслей преимущественно снижались. По итогам сессии Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опустился на 0,66%, до 30015,51 п., Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,21%, до 3687,26 п., Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,51%, до 12807,92 п.
Ключевые фондовые индексы Европы завершили предыдущую сессию в плюсе, отыграв часть потерь, понесенных на торгах в понедельник на новостях об обнаружении в Великобритании новой разновидности COVID-19. По итогам сессии британский FTSE 100 вырос на 0,57%, французский CAC 40 — на 1,36%, немецкий DAX — на 1,3%. Региональный Индекс STOXX 600 прибавил 1,18%, закрывшись на уровне 391,25 п.
Вчера российский рынок завершил в зеленой зоне. Индекс МосБиржи вырос на 1,57%, до 3236,46 п., Индекс РТС окреп на 1,16%, до 1351,43 п. Среди ликвидных бумаг основную сессию наибольшим ростом отметились «ММК» (+3,16%), «Газпром» (+3,15%) и «Мечел» (+3,1%). В аутсайдеры к концу дня вышли «Полюс» (−3,67%), «Юнипро» (−0,26%) и «Лукойл» (−0,1%).
Сегодня к 8:31 мск фьючерсы на американский S&P 500 пребывают на отрицательной территории, снижаясь на 0,17%, а фьючерсы на немецкий DAX находятся в минусе на 0,14%. Торги в Азии проходят под главенством быков.
Нефть теряет в цене на фоне сохраняющихся опасений из-за новой мутации коронавируса. Помимо этого, давление на котировки оказала вышедшая статистика Американского института нефти, показавшая прирост нефтяных запасов в США выше ожиданий аналитиков. Еще одним негативным фактором для нефти и в целом для рисковых активов стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не подпишет законопроект о новых фискальных стимулах в нынешнем виде. К 8:31 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в минусе на 1,6% и находятся у отметки $49,27, февральские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 1,62%, до $46,27. Фьючерс на золото растет на 0,02%, до $1870,75 за тройскую унцию. Рубль также практически без изменений, опускаясь на 0,01%, до 75,894 за доллар.
Из публикуемой сегодня макроэкономической статистики отмечу недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США (прогноз 885 тыс. против 885 тыс. неделей ранее) и данные по продажам нового жилья в США. Также станет известно недельное изменение запасов сырой нефти, рассчитываемых EIA.
В календаре корпоративных событий среды значится заседание совета директоров «Газпром нефти», на котором будет рассмотрен вопрос о стратегии развития компании, ближайшие инвестиционные проекты, программу финансовых заимствований и оптимизацию затрат на 2021 г. Также сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право получение дивидендов «Фосагро» за 9 мес. 2020 г.
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи пробил восходящий канал. Цена начинает закрепляться под локальным сопротивлением 3235 п. Можно ожидать снижения индекса к ближайшему сопротивлению на уровне 3091 п.
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