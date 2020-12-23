Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, растут азиатские индексы, но одновременно с этим наблюдаются потери в котировках нефти на фоне роста запасов в США и опасений по поводу слабого спроса на фоне дальнейшего распространения COVID-19. С другой стороны, дорожают промышленные и драгоценные металлы, а валюты сырьевой группы укрепляются. Индекс доллара вновь вернулся к снижению, что намекает на покупку риска. Однако тревожность вновь способна повыситься, если президент США не подпишет принятый Конгрессом стимулирующий пакет. Отечественный рынок может начать день неуверенно, но прямых поводов для снижения нет. Впрочем, слабость нефти может оказать давление на нефтегазовые бумаги. В России последний день торговли бумаг «Трансконтейнер» с дивидендами 2866,06 рублей на акцию, как и в бумагах «ФосАгро» 123 рублей на акцию. 