Вчера в ходе торгов мировые фондовые рынки смогли отыграть часть потерь понедельника. Опасения вокруг нового штамма коронавируса ослабли, однако, угроза введения ограничений в отдельных странах из-за высоких темпов заболеваемости по-прежнему сохраняется. Этот фактор, пожалуй, остается ключевым для рыночного сантимента в последние дни года.

Из ведущих американских индексов только Nasdaq (+0,5%) благодаря росту котировок Apple смог завершить вчерашние торги ростом и на новых исторических максимумах. Индексы S&P 500 (-0,2%) и Dow Jones (-0,7%) снизились на слабой статистике по индексу потребительской уверенности от Conference board, который показал снижение с 96,1 до 88,6 пунктов. Хуже предыдущего месяца вышли и данные по продажам на вторичном рынке жилья (6,69 млн. против 6,85 млн месяцем ранее). Ждем сохранения консервативных настроений на рынках и попыток фиксации прибыли в циклических секторах. S&P 500 будет пытаться удержаться у отметки 3700 пунктов, но риски развития отката остаются ощутимыми.

Сегодня утром конъюнктуру мировых рынках мы оцениваем как умеренно-негативную. Азиатские площадках торгуются преимущественно в «зеленой зоне», но снижение демонстрируют фьючерсы на американские и европейские индексы. Причиной этому послужило заявление Д. Трампа о его неготовности подписать согласованный Конгрессом план помощи американской экономике в размере $900 млрд. Основным требованием действующего президента стало увеличение размера пособий с $600 до $2000 и устранение «ненужных» статей расходов. Конгрессмены могут приступить к обсуждению новых условий в ближайшее время.

Сегодня помимо неопределенности со стимулами в фокусе инвесторов макроэкономическая статистика по расходам и доходам потребителей в США, а также заказы на товары длительного пользования и обращения за пособия по безработицы. Учитывая последний полный день перед выходными волатильность на мировых рынках будет высокой.

Вчера индекс МосБиржи (+1,6%) смог отыграть большую часть потерь понедельника. В лидеры роста вышли отдельные фишки нефтегазового и финансового секторов, лучше рынка выглядели бумаги горнодобывающих компаний и металлурги. Сегодня внешний фон не располагает к росту российского рынка. Индекс МосБиржи начнет торги с коррекции, чему будет способствовать слабость нефтяных котировок, а также дивидендная отсечка в акциях Норникеля. В течения дня индекс МосБиржи может откатиться в направлении нижней границы диапазона 3200-3250 пунктов. Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции Фосагро.



