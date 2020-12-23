Индекс Euro Stoxx 600 завершил день ростом на 1.18%. Американские технологические компании опережали циклические компании. Индекс S &P закрылся снижением на 0.24%, Nasdaq вырос на 0.51%, однако объемы торгов были ниже среднего значения. Индекс Russell 2000 прибавил 0.99%, достигнув новых максимумов, несмотря на растущий риск распространения нового штамма вируса и расширения локдаунов. Акции компаний потребительских услуг и нефтегазовые бумаги оказались в аутсайдерах. Фьючерсы на WTI и Brent опустились на 2.25% и 1.85%. Золото и серебро подешевели на 0.8% и 3.55%, индекс DXY вырос на 0.65%.

После слабого открытия индекс РТС отыграл снижение, закрывшись с плюсом в 1.16%. Рубль упал на 1.44%, закрепившись на отметке 75.9 за доллар США. Акционеры Газпром нефти утвердили дивиденды в размере 5 руб. на акцию — бумага закрылась ростом на 0.94%. Совет директоров Газпрома одобрил инвестпрограмму на 2021, а главный финансовый директор компании отметил, что коэффициент выплат составит не менее 40%. Газпром вчера оказался одним из лидеров роста, прибавив 3.58%. Роснефть и НОВАТЭК укрепились на 3.5% и 1.82%. Металлургический сектор вчера также демонстрировал сильную динамику: Северсталь, Норникель, НЛМК и ММК подорожали на 2.78%, 2.53%, 3.08% и 3.16% соответственно. Акции АФК Система подскочили на 3.94%.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется снижением более чем на 1%.