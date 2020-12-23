Российский рынок акций накануне отыграл то отставание от ключевых мировых площадок, которое образовалось в понедельник. Индекс Мосбиржи прибавил более 1,5%. Обороты торгов немного снизились, однако по-прежнему остаются в районе 100 млрд руб. В оставшиеся дни недели торговая активность, вероятно, будет снижаться.

Главной тяжеловесной фишкой, которая тянула индекс наверх, вновь выступили акции Газпрома (+2,4%). Пока цена находится выше области 197–200 руб., техническая картина говорит в пользу продолжения восходящей тенденции. В частности, еще на прошлой неделе в качестве ориентиров наверху выделяли район 217–221 руб. Эти локальные цели остаются актуальными.

Продолжаем наблюдать за опережающей динамикой в акциях сталепроизводителей. Акции НЛМК (+3,2%) и Северстали (+2,7%) вчера переписали исторические максимумы. Бумагам ММК до новых рекордов осталось подняться менее процента. Ралли в секторе абсолютно оправданно, а локальная перегретость акций является лишь техническим препятствием, но не указывает на неизбежность снижения. Цены на стальную продукцию растут как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Рост сектора при текущей конъюнктуре еще может быть продолжен.

Дополнительную поддержку экспортерам оказывает слабость рубля. Курс USD/RUB накануне приблизился к отметке 76, хотя нефтяные цены при этом оставались относительно стабильными. Свою роль в этом могло сыграть как общее укрепление индекса доллара, так и фактор геополитики, а именно новые торговые ограничения со стороны США в отношении ряда российских компаний. Если курс удержится выше отметки 76, то далее цели сместятся к 76,8.

Вчерашний ударный день роста не выглядит устойчивой тенденцией, особенно с учетом того, что уже завтра из-за укороченной сессии активность на западных площадках снизится, а в пятницу торги проводиться не будут.

Сегодня с утра фьючерсы на западные индексы снижаются. Президент США Дональд Трамп отказался подписать принятый накануне Конгрессом пакет экономической помощи в размере $900 млрд, потребовав его частичного пересмотра. Он назвал его «неподходящим позором» и призвал законодателей внести ряд изменений, включая увеличение прямых выплат отдельным лицам и семьям.

Кроме того, может исчезнуть фактор поддержки нашего рынка со стороны относительно высоких цен на нефть. Сегодня с утра фьючерсы Brent вновь опустились ниже отметки в $50. Риски более глубокой коррекции в ближайшие недели оцениваются высоко. В качестве следующих целевых ориентиров можно отметить уровни $48,5 и $46,1.

В такой ситуации нефтяной сектор, занимающий наибольший вес в индексе Мосбиржи, может привести к остановке восходящего движения на всем рынке. Обновление исторических максимумов и достижение среднесрочных целей 3400–3420 п., вероятно, переносится на следующий год. Ближайшие поддержки по индексу Мосбиржи находятся около 3160–3165 п. Сохраняем сдержанные ожидания в ближайшей перспективе.

Чуть более устойчивыми могут быть консервативные дивидендные истории (МТС, Юнипро), акции металлургов, а также продуктовый ритейл. Слабый рубль также может продолжать поддерживать привилегированные акции Сургутнефтегаза, дивдоходность по которым в 2021 г. станет самой высокой для российского рынка.

Среди корпоративных событий отметим, что сегодня последний день перед закрытием реестра для получения дивидендов в акциях ФосАгро. Завтра бумаги могут открыться снижением примерно на 3,5%. А уже сегодня с со старта торгов ждем дивидендный гэп на 2,5% вниз в Норникеле.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,1%, контракты по нефти Brent в минусе на 1,2% и находятся около уровня $49,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия вторника.



